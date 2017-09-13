«Белавиа» вошла в топ-5 перевозчиков СНГ с самой вкусной едой на борту

В целом эксперты tutu.ru, проанализировав отзывы своих пользователей о полетах, отмечают: «Пассажиры в полете всегда хотят есть. Если питание не предусмотрено, то это их очень расстраивает. Если еда есть, то пассажиры хотят, чтоб ее было много, причем вкусной».