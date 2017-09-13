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15:14 (мск), источник: БЕЛТА

«Белавиа» вошла в топ-5 перевозчиков СНГ с самой вкусной едой на борту

Составил рейтинг сервис путешествий tutu.ru на базе отзывов 22 тыс. авиапассажиров, совершивших путешествие в первом полугодии 2017 года.

Источник: БЕЛТА

13 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Авиакомпания «Белавиа» заняла пятое место в рейтинге авиаперевозчиков СНГ, которые предлагают самую вкусную еду, сообщает БЕЛТА.

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Составил рейтинг сервис путешествий tutu.ru на базе отзывов 22 тыс. авиапассажиров, совершивших путешествие в первом полугодии 2017 года.

Первое место в топ-10 досталось авиакомпании «Узбекистон Хаво Йуллари» (Узбекистан), второе — «Эйр Астана» (Казахстан). Почетное третье место завоевала российская авиакомпания «АЛРОСА» — туристы высоко оценили наличие еды на коротких рейсах. На четвертое место пассажиры поставили «Эйр Молдову».

В целом эксперты tutu.ru, проанализировав отзывы своих пользователей о полетах, отмечают: «Пассажиры в полете всегда хотят есть. Если питание не предусмотрено, то это их очень расстраивает. Если еда есть, то пассажиры хотят, чтоб ее было много, причем вкусной».

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