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14:57 (мск), источник: dostup1.ru

Закрытие дорог и изменение режима работы транспорта в Челябинске

Ограничение движения в Центральном и Тракторозаводском районах связано с ремонтными работами.

Источник: AP 2017

Сегодня, 13 сентября, в десять вечера вводятся ограничения движения транспорта на участке от улицы Красноармейская до улицы Цвиллинга — до шести утра 30 сентября здесь продолжатся работы по ремонту трамвайных путей по улице Труда, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ» со ссылкой на пресс-службу мэрии.

Кроме того, в связи с продолжением работ по укладке дорожного покрытия на проспекте Ленина, на участке от Рождественского до Героев Танкограда, со среды, 13 сентября, и до позднего вечера 15-го изменено движение троллейбусов.

Троллейбусы № 26 направляются по маршруту № 27 «ул. Молдавская — ул. Чичерина — Вокзал».

Движение троллейбусов по маршрутам № 8 «ПКиО им. Гагарина — ЧКПЗ» и № 10 «ул. Молдавская — Солнечный берег» восстанавливается в полном объеме.

Движение троллейбусов по маршрутам № 2, 6, 11, 16, 19 на время выполнения ремонтных работ отменяется.

В связи с ремонтом дорожного покрытия на Бродокалмакском тракте приостановка движения троллейбусов по маршруту № 21 «Железнодорожный вокзал — ТЭЦ-3». продлевается до 23.00 часов 20 сентября. В связи с временным закрытием этого маршрута введен дополнительный рейс автобусов № 1 «Железнодорожный вокзал — Аэропорт». Интервал движения по маршруту составляет 30 минут.

Пассажиров просят внимательно планировать поездки.

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