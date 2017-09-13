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14:52 (мск), источник: Комсомольская правда

В Уфе закрыли улицу Армавирскую

Стали известны причины.

В башкирской столице закрыт сквозной проезд по ул. Армавирской. Оказывается, причина кроется в последствиях ливневых дождей, которые обрушились на Уфу 4 сентября.

— Работники коммунальных служб продолжают устранять последствия наводнения. На улице работает крупная строительная техника, — гласит официальное сообщение на сайте Уфа-Нагаево.

Здесь отмечается, что теоретически проскочить можно — но лучше все же искать объездные пути. Причем, работы продлятся минимум три дня.

Напомним, по подсчетам городских властей, общий ущерб от наводнения составил 41,5 миллиона рублей.

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