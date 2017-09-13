В Уфе закрыли улицу Армавирскую
Стали известны причины.
Стали известны причины.
В башкирской столице закрыт сквозной проезд по ул. Армавирской. Оказывается, причина кроется в последствиях ливневых дождей, которые обрушились на Уфу 4 сентября.
— Работники коммунальных служб продолжают устранять последствия наводнения. На улице работает крупная строительная техника, — гласит официальное сообщение на сайте
Здесь отмечается, что теоретически проскочить можно — но лучше все же искать объездные пути. Причем, работы продлятся минимум три дня.
Напомним, по подсчетам городских властей, общий ущерб от наводнения составил 41,5 миллиона рублей.