Кропоткин предложил провести референдум по судьбе калининградского трамвая

Источник: Калининград.Ru

Судьбу калининградского трамвая необходимо решать на общегородском референдуме. Такое мнение высказал глава Горсовета Андрей Кропоткин после заседания в среду, 13 сентября.

Тем для референдума, на самом деле, полно. У меня внутри сидит тема про трамвай. Я не хочу, чтобы эта история канула в лету и исчезла. Трамвай — это легенда, дух и атмосфера. Развитие должно быть, — отметил Кропоткин.

Глава Горсовета подчеркнул, что трамвай стоит дороже автобуса, но служит гораздо дольше. «Дорого. Но надо смотреть эффективность: он перевозит большее количество пассажиров и является экологически чистым видом транспорта. Затратная часть большая, но со временем окупается», — пояснил глава Горсовета.

Ранее глава Калининграда Александр Ярошук сообщал, что власти хотят «сохранить хотя бы два трамвайных маршрута», так как денег на открытие новых направлений нет. «Про развитие мы пока не говорим. Необходимо восстановить десять километров контактной сети и рельсы, ну и состав обновлять нужно Мэр