Мэр хочет пригласить для перекладки брусчатки человека, «разговаривающего с камнем»

Об этом стало известно в среду в ходе визита мэра Александра Ярошука на объект, передает корреспондент «Нового Калининграда».

На площади уложена мелкая брусчатка, работать с которой специалисты компании-подрядчика не умеют. «Здесь очень сложно восстановить, наверное, утрачено это мастерство. Они (рабочие) все жалуются, в сутки они укладывают 1 метр квадратный, туда входит 1,6 тыс этих кусочков. Ну, и в итоге после дня работы вы сами видели качество этой работы, укладки. Оно остается желать лучшего», — пояснил градоначальник.

«Решение одно. Есть один человек, который в прямом смысле “разговаривает с камнем”, когда его укладывает. Человек, который всю жизнь этим занимается. Я его попрошу, чтобы он приехал, дал консультацию, попробовал обучить, я понял, не обучающихся устроителей, которые всех перепробовали здесь. Кто может работать с такими кусочками гранита. А фактически, это мозаика», — сказал Ярошук.