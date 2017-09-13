Мэр хочет пригласить для перекладки брусчатки человека, «разговаривающего с камнем»
У подрядчика не получается переложить брусчатку на площади перед Южным вокзалом Калининграда.
У подрядчика не получается переложить брусчатку на площади перед Южным вокзалом Калининграда.
Об этом стало известно в среду в ходе визита мэра Александра Ярошука на объект, передает корреспондент «Нового Калининграда».
На площади уложена мелкая брусчатка, работать с которой специалисты
«Решение одно. Есть один человек, который в прямом смысле “разговаривает с камнем”, когда его укладывает. Человек, который всю жизнь этим занимается. Я его попрошу, чтобы он приехал, дал консультацию, попробовал обучить, я понял, не обучающихся устроителей, которые всех перепробовали здесь. Кто может работать с такими кусочками гранита. А фактически, это мозаика», — сказал Ярошук.
По его словам, цена контракта не соразмерна объему и сложности работ — 350 рублей за квадратный метр. «Другую расценку мы применить не могли. Поэтому после консультации специалиста посмотрим что делать», — сказал мэр.