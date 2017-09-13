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15:41 (мск), источник: РИА "ФедералПресс"

Директор челябинского предприятия вернула налоговой 34 млн

ЧЕЛЯБИНСК, 13 сентября, ФедералПресс. Директор ООО Торговый дом «Промышленная энергетика» вернула в налоговую систему РФ более 34 млн рублей. Таким образом, она планирует избежать уголовной ответственности.

По имеющимся данным, в период 2011—2013 годов Бородина представила в налоговые органы заведомо ложную информацию, позволившую получить необоснованный налоговый вычет по налогу на добавленную стоимость. Кроме того, она завысила расходы по налогу на прибыль. Эти действия повлекли уклонение от уплаты налогов в сумме более 34 млн рублей.

В отношении руководителя предприятия возбудили уголовное дело. Поскольку подозреваемая в полном объеме возместила причиненный ущерб, следователем СК вынесено постановление о прекращении уголовного преследования.

«ФедералПресс» ранее писал: бывший гендиректор красноярской компании «Деловой центр» предстанет перед судом. Руководитель фирмы, чтобы избежать уплаты налогов в более высоких, чем прежде, размерах, внес заведомо ложные сведения в налоговые декларации за 2011, 2012 и 2013 годы о размере полученного компанией дохода. Так обвиняемый причинил государству ущерб более чем на 22 млн рублей.

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