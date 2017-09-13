Директор челябинского предприятия вернула налоговой 34 млн

По имеющимся данным, в период 2011—2013 годов Бородина представила в налоговые органы заведомо ложную информацию, позволившую получить необоснованный налоговый вычет по налогу на добавленную стоимость. Кроме того, она завысила расходы по налогу на прибыль. Эти действия повлекли уклонение от уплаты налогов в сумме более 34 млн рублей.

В отношении руководителя предприятия возбудили уголовное дело. Поскольку подозреваемая в полном объеме возместила причиненный ущерб, следователем СК вынесено постановление о прекращении уголовного преследования.