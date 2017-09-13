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15:45 (мск), источник: dostup1.ru

Челябинская область «лидирует» по показателям снижения уровня жизни

Это следует из подготовленного Росстатом отчета о социально-экономическом положении субъектов РФ за первые шесть месяцев 2017 года.

Источник: dostup1.ru

Челябинская и Свердловская области «лидируют» по показателям снижения уровня жизни — это следует из подготовленного Росстатом отчета о социально-экономическом положении субъектов РФ за первые шесть месяцев 2017 года, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».

Так, в данных субъектах за период экономического спада снижение реальных доходов населения превысило 15%. Кроме того, здесь на фоне положительной в целом по стране динамики продолжается спад инвестиций, то есть происходит одновременное снижение и инвестиционной, и потребительской активности, пишет «Российская газета» со ссылкой на отчет.

А лучше всего живется в России, по мнению аналитиков, в провинции у моря — на Дальнем Востоке. Показатели уровня жизни (реальные доходы населения) там раньше, чем где-либо в стране, выйдут в плюс, а зарплаты выше, чем в среднем по России (48 тыс. против 38). Правда, и уровень цен там один из самых высоких.

В ключевых для экономической динамики страны Москве и Санкт-Петербурге реальные доходы падают, но на фоне высоких средних зарплат (80 и 52 тыс. рублей соответственно) это, как и в других традиционных лидерах по уровню доходов (юг Тюменской области, например) не выглядит драмой для живущих там людей. Но не для экономики в целом — именно богатые регионы, в основном, формируют спрос на товары длительного пользования (бытовую технику, автомобили), от которого зависит выход страны на приемлемые для нее темпы роста экономики (3−4% в год).

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