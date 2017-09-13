Челябинская область «лидирует» по показателям снижения уровня жизни

Источник: dostup1.ru

Челябинская и Свердловская области «лидируют» по показателям снижения уровня жизни — это следует из подготовленного Росстатом отчета о социально-экономическом положении субъектов РФ за первые шесть месяцев 2017 года, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».

Так, в данных субъектах за период экономического спада снижение реальных доходов населения превысило 15%. Кроме того, здесь на фоне положительной в целом по стране динамики продолжается спад инвестиций, то есть происходит одновременное снижение и инвестиционной, и потребительской активности, пишет «Российская газета» со ссылкой на отчет.

А лучше всего живется в России, по мнению аналитиков, в провинции у моря — на Дальнем Востоке. Показатели уровня жизни (реальные доходы населения) там раньше, чем где-либо в стране, выйдут в плюс, а зарплаты выше, чем в среднем по России (48 тыс. против 38). Правда, и уровень цен там один из самых высоких.