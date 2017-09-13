Челябинская область «лидирует» по показателям снижения уровня жизни
Это следует из подготовленного Росстатом отчета о
Это следует из подготовленного Росстатом отчета о
Челябинская и Свердловская области «лидируют» по показателям снижения уровня жизни — это следует из подготовленного Росстатом отчета о
Так, в данных субъектах за период экономического спада снижение реальных доходов населения превысило 15%. Кроме того, здесь на фоне положительной в целом по стране динамики продолжается спад инвестиций, то есть происходит одновременное снижение и инвестиционной, и потребительской активности, пишет «Российская газета» со ссылкой на отчет.
А лучше всего живется в России, по мнению аналитиков, в провинции у моря — на Дальнем Востоке. Показатели уровня жизни (реальные доходы населения) там раньше, чем
В ключевых для экономической динамики страны Москве и