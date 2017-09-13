В Башкирии планируют запустить скорый поезд Уфа — Новоабзаково
УФА, 13 сен 2017. /ИА «Башинформ», Ольга Муртазина/. В Башкирии в середине ноября планируется запустить скорый поезд из Уфы в Новоабзаково, сообщает
УФА, 13 сен 2017. /ИА «Башинформ», Ольга Муртазина/. В Башкирии в середине ноября планируется запустить скорый поезд из Уфы в Новоабзаково, сообщает
Как пояснили изданию в Госкомитете РБ по туризму и предпринимательству, это позволит увеличить туристический поток примерно на 20%. Поезд будет останавливаться на станции Уршак рядом с аэропортом, с учетом прибытия основных московских рейсов. Таким образом, туристам будет легче добираться до башкирских горнолыжных курортов.
«Мы попросили железнодорожников сделать стоимость проезда не более 500 рублей, а время в пути — не более четырех часов, и в эти параметры практически уложились», — сказал руководитель Госкомитета Вячеслав Гилязитдинов.
Издание напоминает, что год назад в республике официально заработал