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16:04 (мск), источник: ИА Башинформ

В Башкирии планируют запустить скорый поезд Уфа — Новоабзаково

УФА, 13 сен 2017. /ИА «Башинформ», Ольга Муртазина/. В Башкирии в середине ноября планируется запустить скорый поезд из Уфы в Новоабзаково, сообщает РБК-Уфа.

Как пояснили изданию в Госкомитете РБ по туризму и предпринимательству, это позволит увеличить туристический поток примерно на 20%. Поезд будет останавливаться на станции Уршак рядом с аэропортом, с учетом прибытия основных московских рейсов. Таким образом, туристам будет легче добираться до башкирских горнолыжных курортов.

«Мы попросили железнодорожников сделать стоимость проезда не более 500 рублей, а время в пути — не более четырех часов, и в эти параметры практически уложились», — сказал руководитель Госкомитета Вячеслав Гилязитдинов.

Издание напоминает, что год назад в республике официально заработал туристско-рекреационный кластер «Горные курорты Башкирии «Легенда Урала», в рамках которого планируется реализация трех крупных инвестпроектов. Это развитие горнолыжного курорта «Мраткино», проект развлекательно-спортивного комплекса «Зеленая долина» в селе Новоабзаково и строительство медицинского корпуса и спорт-отеля в санатории «Юбилейный». Общий объем вложений до 2020 года составит около 1 млрд рублей частных инвесторов.

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