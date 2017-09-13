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16:01 (мск), источник: Комсомольская правда

В Уфе готовы включить отопление уже через несколько дней

Инженерные сети почти готовы к эксплуатации.

«Уфимские инженерные сети» завершают работы по заполнению систем отопления химически очищенной водой, которая будет циркулировать в сетях в течение зимы.

— На сегодняшний день система около 1200 домов из 1300 заполнена водой, а из 218 социально значимых объектов (школ, больниц, детских садов) около 200, — прокомментировали в предприятии.

Буквально через несколько дней МУП УИС будет готов включить отопление в домах.

Но стоить отметить, что по федеральному законодательству, отопительный сезон начинается, когда среднесуточная температура воздуха три дня подряд держится ниже +8 градусов. Тем временем в Уфу медленными шажками идет тепло — ожидается 24 градуса тепла.

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