В Уфе готовы включить отопление уже через несколько дней
Инженерные сети почти готовы к эксплуатации.
Инженерные сети почти готовы к эксплуатации.
«Уфимские инженерные сети» завершают работы по заполнению систем отопления химически очищенной водой, которая будет циркулировать в сетях в течение зимы.
— На сегодняшний день система около 1200 домов из 1300 заполнена водой, а из 218 социально значимых объектов (школ, больниц, детских садов) около 200, — прокомментировали в предприятии.
Буквально через несколько дней МУП УИС будет готов включить отопление в домах.
Но стоить отметить, что по федеральному законодательству, отопительный сезон начинается, когда среднесуточная температура воздуха три дня подряд держится ниже +8 градусов. Тем временем в Уфу медленными шажками идет тепло — ожидается 24 градуса тепла.