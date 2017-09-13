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16:22 (мск), источник: Калининград.Ru

Алиханов о создании офшора в Калининграде: Очень хорошая идея

Механизм функционирования международного финансового центра планируют разработать к 2019−2020 годам.

Источник: Калининград.Ru

Врио губернатора Антон Алиханов назвал перспективной идею создания офшорной зоны в Калининграде. Такое мнение он высказал в программе «Мнение» на телеканале «Россия 24».

Мне кажется, это очень хорошая, перспективная идея, потому что у любой развитой юрисдикции в мире есть такие инструменты офшорного типа. Если говорить о Великобритании — это Виргинские острова, в США — штат Делавэр, в Европейском союзе есть свои — Люксембург и так далее. Несмотря на то, что мы в мире занимаемся деофшоризацией, вот эти национальные офшоры у развитых экономик всё равно есть, — отметил глава региона.

По его словам, существует несколько вариантов и форматов создания международного финансового центра. Соответствующий механизм планируют разработать к 2019−2020 годам. «У нас есть остров Октябрьский, где мы строим стадион. Там больше 130 гектаров новой незастроенной территории. Можно было бы подумать, чтобы выделить там какой-то объём этой территории для того, чтобы создать такое ядро со специальным правовым регулированием», — добавил Алиханов.

Идею о создании офшора в Калининградской области озвучил первый вице-премьер правительства РФ Игорь Шувалов во время Дальневосточного экономического форума. Врио зампредседателя регионального кабмина Александр Шендерюк-Жидков высказал мнение, что это должно быть замкнутое и контролируемое пространство, чтобы обеспечить легитимность зоны.

«Особо отмечу, что мы хотим в рамках действующего законодательства РФ использовать туристические и транспортные возможности Калининградской области для создания здесь международного финансового центра, куда мы могли бы привлекать не только российские, но и международные инвестиции», — заявил Шендерюк-Жидков.

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