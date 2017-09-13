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17:29 (мск), источник: РИА Новости

В Казани открывается российско-китайский конгресс молодых предпринимателей

КАЗАНЬ, 13 сен — РИА Новости, Ирина Дурницына. Российско-китайский конгресс молодых предпринимателей пройдет в Казани 13—16 сентября в рамках молодежного сотрудничества стран БРИКС и парламентского проекта «Российско-китайские годы дружественных молодежных обменов», сообщает оргкомитет конгресса.

Источник: РИА Новости

«В рамках молодежного сотрудничества стран БРИКС и парламентского проекта “Российско-китайские годы дружественных молодежных обменов” в Казани пройдет российско-китайский конгресс молодых предпринимателей. В мероприятии примут участие молодые предприниматели из сельскохозяйственной, торгово-промышленной, образовательной и IT сфер в возрасте от 18 до 30 лет, из них 75 делегатов представляют регионы Российской Федерации, 50 — Китайскую Народную Республику», — говорится в сообщении.

Как отмечают организаторы, российско-китайский конгресс проводится в целях развития международного молодежного сотрудничества России и КНР, взаимной интеграции передовых достижений.

Работа конгресса будет осуществляться по четырем направлениям: сельское хозяйство, торгово-промышленные отношения, молодежное предпринимательство и сотрудничество в сфере образования, информационные технологии. Ожидается, что в пленарной сессии примут участие президент Татарстана Рустам Минниханов и министр промышленности и информационных технологий КНР Мяо Вэй. В рамках конгресса будут работать площадки по обмену опытом между Россией и КНР в сфере развития молодежного предпринимательства и бизнес-инкубаторов, а также площадки для реализации совместной инновационной и предпринимательской деятельности.

По результатам мероприятия планируется разработать совместные межгосударственные молодежные проекты, бизнес-инициативы между Россией и Китаем, создать российско-китайский молодежный бизнес-инкубатор, а также организовать молодежные деловые обмены между двумя странами.

Организаторами конгресса выступают общественная организация «Академия молодежной дипломатии», региональная молодежная общественная организация «Лига студентов Республики Татарстан», министерство по делам молодежи и спорту Татарстана, общероссийская общественная организация «Российский Союз Молодежи», Российско-Китайский клуб молодых предпринимателей, Ассоциация молодых предпринимателей Китая, Казанский государственный энергетический университет, министерство образования и науки России. Партнерами конгресса являются ООО ТК «Хайер Рус», ООО «Компания «Здоровая жизнь».

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