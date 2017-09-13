В Казани открывается российско-китайский конгресс молодых предпринимателей

Источник: РИА Новости

«В рамках молодежного сотрудничества стран БРИКС и парламентского проекта “Российско-китайские годы дружественных молодежных обменов” в Казани пройдет российско-китайский конгресс молодых предпринимателей. В мероприятии примут участие молодые предприниматели из сельскохозяйственной, торгово-промышленной, образовательной и IT сфер в возрасте от 18 до 30 лет, из них 75 делегатов представляют регионы Российской Федерации, 50 — Китайскую Народную Республику», — говорится в сообщении.

Как отмечают организаторы, российско-китайский конгресс проводится в целях развития международного молодежного сотрудничества России и КНР, взаимной интеграции передовых достижений.

Работа конгресса будет осуществляться по четырем направлениям: сельское хозяйство, торгово-промышленные отношения, молодежное предпринимательство и сотрудничество в сфере образования, информационные технологии. Ожидается, что в пленарной сессии примут участие президент Татарстана Рустам Минниханов и министр промышленности и информационных технологий КНР Мяо Вэй. В рамках конгресса будут работать площадки по обмену опытом между Россией и КНР в сфере развития молодежного предпринимательства и бизнес-инкубаторов, а также площадки для реализации совместной инновационной и предпринимательской деятельности.

По результатам мероприятия планируется разработать совместные межгосударственные молодежные проекты, бизнес-инициативы между Россией и Китаем, создать российско-китайский молодежный бизнес-инкубатор, а также организовать молодежные деловые обмены между двумя странами.