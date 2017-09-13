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17:35 (мск), источник: Volga News

За год средняя стоимость 1 кв. метра в Самаре снизилась на 9%

За год средняя стоимость 1 кв. м в Самаре снизилась на 9%. Мониторинг ситуации на рынке недвижимости областного центра в августе 2017 г. подготовил Фонд жилья и ипотеки области.

Источник: Агентство «Москва»

Как сообщает пресс-служба ведомства, было проанализировано более 5 тыс. предложений по продаже вторичной недвижимости.

Средняя цена 1 кв. м общей площади жилой недвижимости на вторичном рынке в Самаре составила 55,4 тыс. рублей.

«Средняя удельная цена вторичного жилья в Самаре продолжает снижаться. По отношению к августу прошлого года общее падение цены одного квадратного метра квартир в многоквартирных домах на вторичном рынке в Самаре составило 5 556 рублей или 9,11%. С начала года рассматриваемый показатель снизился на 4,6 тыс. руб. или 7.61%», — отмечает заместитель исполнительного директора, руководитель департамента обеспечения жильем и кредитования фонда Наталья Ладова.

По территориальному делению наибольшее количество предложений приходится на Промышленный район — 20,9%. Меньше всего предложений в Самарском районе — 3,6%. При этом по типу квартир в лидерах кирпичные «улучшенки» — 40,5% от общего количества предложений. Наибольшее количество предложений на вторичном рынке Самары приходится на кирпичные «улучшенки» в Октябрьском районе — 10,5% от общего числа предложений. Наименьшее — «малосемейки» в Самарском, Красноглинском и Куйбышевском районах — по 0,1% от общего количества предложений.

По количеству комнат больше всего в продаже на вторичном рынке Самары в августе 2017 г. однокомнатных квартир в Промышленном районе — 8,6% от общего числа, наименьшее — трехкомнатных квартир в Самарском районе — 1% от общего количества предложений.

Максимальная средняя удельная цена предложения 1 кв. м в августе 2017 г. у двухкомнатных «элиток» в Ленинском районе — 95,3 тыс. руб., минимальная — у трехкомнатных «сталинок» в Куйбышевском районе — 32,3 тыс. рублей.

Средняя удельная цена предложения 1 кв. м общей площади в новостройках Самары составила 46,2 тыс. рублей.

В секторе аренды жилья представлены чуть менее 2 тыс. квартир. Наиболее часто встречают предложения по аренде однокомнатных квартир (70,3%). При этом наибольшее количество предложений приходится на квартиры в кирпичных домах «улучшенной» планировки.

Чаще всего квартиры сдают в Октябрьском районе областного центра, на эту территорию приходится 27% предложений.

Максимальная средняя арендная плата в августе 2017 г. отмечена у трехкомнатных кирпичных «улучшенок» — 32,1 тыс. руб. руб., минимальная средняя плата в 7,9 тыс. руб./мес — у однокомнатных «малосемеек».

При этом средняя цена предложения по городу составила 11,3 тыс. руб. руб., однокомнатные квартиры — 9,9 тыс. руб./мес. ; двухкомнатные — 13,5 тыс. руб. руб., трехкомнатные — 26,8 тыс. руб./мес.

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