Исторический парк на Федюхиных высотах в Севастополе обойдется в 1 млрд рублей
СЕВАСТОПОЛЬ, 13 сен — РИА Новости (Крым). В ближайшее время организаторы Крымского
СЕВАСТОПОЛЬ, 13 сен — РИА Новости (Крым). В ближайшее время организаторы Крымского
Об этом журналистам в среду заявил директор проекта Станислав Нагорный.
«Еще с 2014 года мы стали прорабатывать план по превращению площадки фестиваля в постоянно действующий
По его словам, будущий парк будет состоять из семи исторических локаций с постройками соответствующих эпох: Античность, Средние века, Крымская война, Имперская Россия, Великая Отечественная война, Гражданская война, войны второй половины XX века (Афганистан, Холодная война). Также организаторы планируют развернуть на территории площадку о событиях «Крымской весны» под названием «Вежливые люди».
Нагорный отметил, что каждая локация будет состоять из нескольких тематических площадок. Например, в локацию Античности войдут римские легионеры и варвары, средние века — византийцы, генуэзцы, крымские татары.
«Локацию Великой Отечественной войны хотелось бы сделать в виде 2−3 площадок. Одна площадка представит освобождение Севастополя — кусок оборонительной линии на
Директор проекта подчеркнул, что в настоящее время над концепцией парка работает архитектурная компания из Москвы. Ориентировочно она будет готова в концу декабря этого года. «Примерный объем инвестиций: весь проект оценивается в сумму около 1 млрд рублей, из которых порядка 560 млн мы получаем от инвесторов и меценатов, и часть вложений — в инфраструктуру, в дороги, которые подходят, в сети — у нас есть предварительные договоренности, что город поможет», — отметил директор парка.
«Для нашего парка самое важное — погружение гостя в историческую атмосферу. Будет некий минимум — одно кафе», — подчеркнул директор проекта.
По словам Нагорного, инфраструктуру для проживания и питания можно разместить в селах в районе Федюхиных высот — Хмельницком, Первомайском, Штурмовом.
Крымский
РИА Новости (Крым) выступает информационным партнером мероприятия.