Исторический парк на Федюхиных высотах в Севастополе обойдется в 1 млрд рублей

Источник: РИА "Новости"

Об этом журналистам в среду заявил директор проекта Станислав Нагорный.

«Еще с 2014 года мы стали прорабатывать план по превращению площадки фестиваля в постоянно действующий военно-исторический комплекс. Мы хотели сделать на Федюхиных высотах некий центр военно-исторической реконструкции, который бы притягивал к себе военно-исторические и просто исторические гражданские активности со всей территории России, и в будущем из-за рубежа», — отметил он.

По его словам, будущий парк будет состоять из семи исторических локаций с постройками соответствующих эпох: Античность, Средние века, Крымская война, Имперская Россия, Великая Отечественная война, Гражданская война, войны второй половины XX века (Афганистан, Холодная война). Также организаторы планируют развернуть на территории площадку о событиях «Крымской весны» под названием «Вежливые люди».

Нагорный отметил, что каждая локация будет состоять из нескольких тематических площадок. Например, в локацию Античности войдут римские легионеры и варвары, средние века — византийцы, генуэзцы, крымские татары.

«Локацию Великой Отечественной войны хотелось бы сделать в виде 2−3 площадок. Одна площадка представит освобождение Севастополя — кусок оборонительной линии на Сапун-горе, другая площадка посвящена обороне Севастополя, хотелось бы сделать какие-то объекты — что-то вроде копии бронебашенной береговой батареи. Третья площадка — Вермахт», — сказал он.

Директор проекта подчеркнул, что в настоящее время над концепцией парка работает архитектурная компания из Москвы. Ориентировочно она будет готова в концу декабря этого года. «Примерный объем инвестиций: весь проект оценивается в сумму около 1 млрд рублей, из которых порядка 560 млн мы получаем от инвесторов и меценатов, и часть вложений — в инфраструктуру, в дороги, которые подходят, в сети — у нас есть предварительные договоренности, что город поможет», — отметил директор парка.

Участники проекта на Федюхиных высотах обещают сосредоточиться на обустройстве исторических площадок — без строительства гостиниц и кафе на территории парка.

«Для нашего парка самое важное — погружение гостя в историческую атмосферу. Будет некий минимум — одно кафе», — подчеркнул директор проекта.

По словам Нагорного, инфраструктуру для проживания и питания можно разместить в селах в районе Федюхиных высот — Хмельницком, Первомайском, Штурмовом.

Крымский военно-исторический фестиваль пройдет на Федюхиных высотах в Севастополе 15 и 16 сентября. Жителей и гостей города-героя ждет ретроспектива времен — на нескольких площадках фестиваля воссоздадут исторические эпохи полуострова. Основные лагеря в этом году будут посвящены Античному периоду, Древней Руси IX—XIII вв. еков, европейскому Средневековью, Крымской, Гражданской и Великой Отечественной войнам.