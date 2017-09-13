Краснодарский индустриальный парк построят в районе Старокорсунской
Постановление об утверждении проекта планировки подписал глава Краснодара Евгений Первышов.
Постановление об утверждении проекта планировки подписал глава Краснодара Евгений Первышов.
Инвестиционное соглашение о создании индустриального парка подписано в рамках Международного инвестиционного форума «Сочи-2015». Программа развития проекта рассчитана до 2020 года. В рамках реализации первой очереди запланировано 14 производств на площади 146 га: 12 пищевых, одно промышленное (производство бытовой химии) и сельхозпредприятие по выращиванию шампиньонов и производству компоста (основы для выращивания грибов), сообщает
Среди предприятий первой очереди будут представлены: кондитерская фабрика, производство мучных кондитерских изделий, сухих завтраков и снеков, макаронных изделий, мороженого, мелкоштучных хлебобулочных изделий, рыбы и рыбных товаров, консервированных и замороженных овощей и фруктов, фабрика по фасовке чая и кофе, производственный комбинат замороженных полуфабрикатов, производство сухих кормов для животных.
Территория парка спроектирована в виде кварталов, в пределах которых размещаются основные предприятия с учетом
Как сообщали Юга.ру, процесс формирования Восточной промышленной зоны начался в Краснодаре еще в 2011 году. Она должна стать пилотным проектом развития промышленных парков в Краснодарском крае. В 2014 году стало известно, что главным инвестором ВПЗ станет компания «Тандер» Сергея Галицкого, которая планировала открыть на этой территории 14 производств; в 2016 году были объявлены 10 резидентов.