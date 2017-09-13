Краснодарский индустриальный парк построят в районе Старокорсунской

Источник: ЮГА.ру

Инвестиционное соглашение о создании индустриального парка подписано в рамках Международного инвестиционного форума «Сочи-2015». Программа развития проекта рассчитана до 2020 года. В рамках реализации первой очереди запланировано 14 производств на площади 146 га: 12 пищевых, одно промышленное (производство бытовой химии) и сельхозпредприятие по выращиванию шампиньонов и производству компоста (основы для выращивания грибов), сообщает пресс-служба городской администрации.

Среди предприятий первой очереди будут представлены: кондитерская фабрика, производство мучных кондитерских изделий, сухих завтраков и снеков, макаронных изделий, мороженого, мелкоштучных хлебобулочных изделий, рыбы и рыбных товаров, консервированных и замороженных овощей и фруктов, фабрика по фасовке чая и кофе, производственный комбинат замороженных полуфабрикатов, производство сухих кормов для животных.

Территория парка спроектирована в виде кварталов, в пределах которых размещаются основные предприятия с учетом санитарно-гигиенических и противопожарных требований, грузооборота и видов транспорта. Помимо этого планируется строительство всей инфраструктуры для организации работы будущих производств: комбината бытового обслуживания, общежития для работников предприятий и других вспомогательных объектов.

Сейчас на территории парка проложены инженерные коммуникации и построена транспортная инфраструктура.