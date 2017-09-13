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17:27 (мск), источник: ИА Татар-информ

Дом № 11−4 в ЖК «Салават Купере» получил заключение о соответствии

340-квартирный жилой дом получил положительное заключение 13 сентября.

(Казань, 13 сентября, «Татар-информ»). Инспекция государственного строительного надзора РТ выдала 340-квартирному жилому дому № 11−4 в ЖК «Салават Купере» заключение о соответствии требованиям технических регламентов и проектной документации. Об этом сообщает пресс-служба Министерства архитектуры, строительства и ЖКХ РТ.

По данным Минстроя, заключение было выдано сегодня, 13 сентября.

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