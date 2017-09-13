IKEA подтвердила планы по строительству торгового центра в Воронежской области
Однако сроки строительства гипермаркета в компании назвать затруднились.
Однако сроки строительства гипермаркета в компании назвать затруднились.
Шведская компания IKEA подтвердила планы по строительству торгового центра в Воронежской области. В
При этом компания приняла решение о продаже части земельного участка площадью 117 га, который приобрела под строительство гипермаркета в селе Александровка Новоусманского района в мае 2009 года. В
По информации, раскрытой компанией в марте 2015 года, площадь магазина должна составить около 44 тыс. кв. м., парковка будет рассчитана на 1,7 тыс. автомобилей. Ожидается, что воронежская IKEA ежегодно будет принимать 5 млн посетителей и обеспечит занятость более 400 человек. Изначально планировалось открыть гипермаркет к концу 2017 года, однако в марте 2017-го шведская компания сообщила, что отложила строительство магазина до 2018 года в связи с доработкой документации.
Утонить новые сроки проектирования и строительства гипермаркета в компании отказались, подчеркнув, что IKEA, безусловно,
Компания IKEA впервые заявила о планах строительства торгового центра «Мега» в Воронежской области еще в 2005 году. Планировалось, что гипермаркет площадью 140 тыс. кв. м появится в Рамонском районе. Однако позже на заинтересовавшем шведскую компанию земельном участке возвели