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17:30 (мск), источник: Вести - Воронеж

IKEA подтвердила планы по строительству торгового центра в Воронежской области

Однако сроки строительства гипермаркета в компании назвать затруднились.

Источник: Вести - Воронеж

Шведская компания IKEA подтвердила планы по строительству торгового центра в Воронежской области. В пресс-службе компании сообщили, что сейчас уточняются новые коммерческие показатели проекта, заявленного в 2009 году.

При этом компания приняла решение о продаже части земельного участка площадью 117 га, который приобрела под строительство гипермаркета в селе Александровка Новоусманского района в мае 2009 года. В пресс-службе компании IKEA в России сообщили, что это обусловлено необходимостью уточнить «новые коммерческие показатели проекта, которые позволят в долгосрочной перспективе успешно работать на рынке региона». При этом еще на стадии переговоров о приобретении земли под строительство торгового центра «Мега» аналитики отмечали, что даже 50 га — существенно больший участок, чем необходимо для строительства гипермаркета на 100 тыс. кв. м.

По информации, раскрытой компанией в марте 2015 года, площадь магазина должна составить около 44 тыс. кв. м., парковка будет рассчитана на 1,7 тыс. автомобилей. Ожидается, что воронежская IKEA ежегодно будет принимать 5 млн посетителей и обеспечит занятость более 400 человек. Изначально планировалось открыть гипермаркет к концу 2017 года, однако в марте 2017-го шведская компания сообщила, что отложила строительство магазина до 2018 года в связи с доработкой документации.

Утонить новые сроки проектирования и строительства гипермаркета в компании отказались, подчеркнув, что IKEA, безусловно, по-прежнему заинтересована в развитии своего бизнеса в Воронеже.

Компания IKEA впервые заявила о планах строительства торгового центра «Мега» в Воронежской области еще в 2005 году. Планировалось, что гипермаркет площадью 140 тыс. кв. м появится в Рамонском районе. Однако позже на заинтересовавшем шведскую компанию земельном участке возвели сити-парк «Град».

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