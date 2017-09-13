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18:41 (мск), источник: Nur.kz

Казахстанский депутат назвал биткоины очень опасными инвестициями

Парламентарий обеспокоен растущим спросом на криптовалюту среди населения Казахстана.

ЦБ: $ 57.6679   +0.40 € 69.0977   +0.55 ММВБ: $ 57.8925   +0.18 € 68.8325   -0.17
Источник: Nur.kz

Депутат мажилиса парламента РК Аманжан Жамалов призвал определить госорган, который бы координировал вопросы криптовалют в Казахстане, сообщает Sputnik Kazakhstan.

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Выступая с запросом в среду, Жамалов отметил, что в настоящее время по всему миру, в том числе и Казахстане, распространяется технология блокчейн и криптовалюты. Он напомнил, что президент РК Нурсултан Назарбаев ранее предложил рассмотреть вопрос введения международной расчетно-платежной единицы, в том числе в виде криптовалюты.

Международный финансовый центр «Астана» объявил о создании рабочей группы для развития системы блокчейн-решений в СНГ. Нацбанк анонсировал разработку мобильного приложения для совершения населением операций по покупке и продаже ценных бумаг на базе блокчейн.

Блокчейн и криптовалюты стали предметом предпринимательской деятельности. Создается биржа криптовалют в Казахстане. Установлены автоматы по продаже биткоинов, добавил мажилисмен.

«Вместе с тем такая деятельность никак не регулируется. В Казахстане отсутствует законодательство, регулирующее криптовалютные транзакции, блокчейн-технологий, криптовалюты», — сказал Жамалов на пленарном заседании мажилиса.

По его словам, в настоящее время некоторые страны делают попытки регулировать этот вопрос.

«В то же время использование криптовалют населением и бизнесом связано с высокими рисками. Сама по себе криптовалюта не подкреплена материальной ценностью и не имеет единого регулятора. По своей сути криптовалюты являются высокорисковыми финансовыми активами», — предостерег депутат.

Население, которое покупает биткоины и другие криптовалюты для того, чтобы быстро заработать, на самом деле сильно рискует, и не сможет рассчитывать на защиту в случае потери своих денег, заявил Жамалов.

«Законодательство такие сделки не регулирует, и это очень опасные инвестиции», — отметил он.

По его сведениям, в начале этого года курс биткоина был 1 тысяча долларов, сейчас — дошло до 5 тысяч долларов. С 13 июня этого же года курс биткоина упал почти на 400 долларов, а на следующий день вырос на 120 долларов.

Другая проблема, по мнению депутата, в том, что криптовалюты могут использоваться для финансирования незаконной деятельности, в том числе терроризма.

В связи с этим он призвал определить уполномоченный орган, который будет координировать все госорганы по вопросу блокчейн и криптовалют. Жамалов также предложил создать межведомственную комиссии с привлечением депутатов, общественности для обсуждения вопроса необходимости законодательного регулирования блокчейн-технологий и криптовалют.

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