Казахстанский депутат назвал биткоины очень опасными инвестициями
Парламентарий обеспокоен растущим спросом на криптовалюту среди населения Казахстана.
Парламентарий обеспокоен растущим спросом на криптовалюту среди населения Казахстана.
Депутат мажилиса парламента РК Аманжан Жамалов призвал определить госорган, который бы координировал вопросы криптовалют в Казахстане, сообщает Sputnik Kazakhstan.
Выступая с запросом в среду, Жамалов отметил, что в настоящее время по всему миру, в том числе и Казахстане, распространяется технология блокчейн и криптовалюты. Он напомнил, что президент РК Нурсултан Назарбаев ранее предложил рассмотреть вопрос введения международной
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Блокчейн и криптовалюты стали предметом предпринимательской деятельности. Создается биржа криптовалют в Казахстане. Установлены автоматы по продаже биткоинов, добавил мажилисмен.
«Вместе с тем такая деятельность никак не регулируется. В Казахстане отсутствует законодательство, регулирующее криптовалютные транзакции,
По его словам, в настоящее время некоторые страны делают попытки регулировать этот вопрос.
«В то же время использование криптовалют населением и бизнесом связано с высокими рисками. Сама по себе криптовалюта не подкреплена материальной ценностью и не имеет единого регулятора. По своей сути криптовалюты являются высокорисковыми финансовыми активами», — предостерег депутат.
Население, которое покупает биткоины и другие криптовалюты для того, чтобы быстро заработать, на самом деле сильно рискует, и не сможет рассчитывать на защиту в случае потери своих денег, заявил Жамалов.
«Законодательство такие сделки не регулирует, и это очень опасные инвестиции», — отметил он.
По его сведениям, в начале этого года курс биткоина был 1 тысяча долларов, сейчас — дошло до 5 тысяч долларов. С 13 июня этого же года курс биткоина упал почти на 400 долларов, а на следующий день вырос на 120 долларов.
Другая проблема, по мнению депутата, в том, что криптовалюты могут использоваться для финансирования незаконной деятельности, в том числе терроризма.
В связи с этим он призвал определить уполномоченный орган, который будет координировать все госорганы по вопросу блокчейн и криптовалют. Жамалов также предложил создать межведомственную комиссии с привлечением депутатов, общественности для обсуждения вопроса необходимости законодательного регулирования