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17:51 (мск), источник: РИА Новости

Наблюдательный совет ОЭЗ «Алабуга» одобрил новые проекты на 9 млрд рублей

КАЗАНЬ, 13 сен — РИА Новости, Ирина Дурницына. Президент Татарстана Рустам Минниханов в среду провел заседание наблюдательного совета особой экономической зоны (ОЭЗ) «Алабуга», который одобрил четыре новых проекта с общим объемом инвестиций 9 миллиардов рублей, сообщает пресс-служба ОЭЗ.

Источник: РИА Новости

«Для оценки были представлены четыре инвестиционных проекта: производство ПАН-прекурсора от АО «НПК Химпроминжиниринг» (ГК «Росатом»), производство субстратов от «Роквул», строительство второй очереди завода по производству санитарно-гигиенических изделий турецкой компании «Хаят Кимья» и проект по выпуску минеральных удобрений «ИНКО-ТЭК Агро Алабуга», — говорится в сообщении.

Подробности проектов

Соглашение о строительстве в Татарстане завода по производству ПАН-прекурсора (сырья для выпуска углеродного волокна) было подписано в июне на Петербургском экономическом форуме. Проектная мощность будущего завода составит 5 тысяч тонн в год, будет создано 157 рабочих мест.

Объем инвестиций НПК «Химпроминжиниринг» составит 4,3 миллиарда рублей, инвестор обеспечит проектирование, поставку технологий, и дальнейшую эксплуатацию производства.

ОЭЗ «Алабуга» выступит партнером по строительству завода, построит для инициатора проекта производственное помещение площадью 8 тысяч квадратных метров с сопутствующей инфраструктурой — вложения «Алабуги» составят 2,1 миллиарда рублей. Запуск производства планируется в четвертом квартале 2020 года.

ООО «Хаят Кимья» — действующий резидент ОЭЗ «Алабуга» — планирует построить вторую очередь завода по выпуску санитарно-гигиенической бумаги (туалетной бумаги, салфеток, бумажных полотенец).

Объем инвестиций в создание второй очереди завода составит 3,32 миллиарда рублей. Общий объем инвестиций в обе очереди завода, таким образом, достигнет 9,5 миллиарда рублей. Расширение производства приведет к увеличению объема выпускаемой продукции с 65 до 140 тысяч тонн в год. Запуск производства запланирован на первый квартал 2019 года.

Проект по выпуску субстратов из минеральной ваты Grodan инициирован действующим резидентом «Алабуги» компанией Rockwool Russia и Rockwool International A/S. Проект является импортозамещающим, сейчас поставки осуществляются из Нидерландов.

Основные потребители субстратов из минеральной ваты — предприятия сектора тепличного растениеводства. Локализация производства особенно актуальна с учетом роста сельскохозяйственного сектора в РФ. Запуск планируется на первую половину 2018 года.

Четвертый проект — производство комплексных минеральных удобрений. Предполагаемый объем инвестиций — 715 миллионов рублей, проектная годовая мощность производства — 120 тысяч тонн продукции.

Инициатор проекта рассчитывает запустить производство в четвертом квартале 2018 года. Потенциальные потребители продукции — сельхозпроизводители Татарстана и близлежащих регионов. Предполагается, что завод будет производить удобрения с составом, специально подобранным под конкретные поля.

Президент Татарстана и члены наблюдательного совета ОЭЗ одобрили все проекты и приняли решение о присвоении статуса резидентов компаниям.

ОЭЗ «Алабуга» создана решением правительства РФ 21 декабря 2005 года на территории Елабужского района Татарстана, является крупнейшей и наиболее успешной ОЭЗ промышленно-производственного типа в России — на ее долю приходится 63% выручки всех экономических зон страны.

В настоящее время в «Алабуге» зарегистрированы 55 компаний-резидентов, 22 завода уже действуют. Объем законтрактованных частных инвестиций составляет 158 миллиардов рублей, из них освоено 106,9 миллиарда рублей. Объем государственных вложений в создание инфраструктуры ОЭЗ «Алабуга» составил 25,7 миллиарда рублей. Создано более 5,7 тысячи рабочих мест.

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