Горвласти выделили «Калининградтеплосети» 300 млн рублей для расчета по кредитам

«Вы, наверное, помните: в течение трех лет мы давали гарантии для “Теплосети”, так как предприятие было и остается убыточным, — отметил он. — Гарантии были на 800 млн, эти 300 млн — последние. Итого мы на сегодняшний день погасили все рублевые кредиты». По словам Кропоткина, после выплаты 300 млн у «Калининградтеплосети» останется лишь кредит Европейского банка реконструкции и развития. «Это мы брали на замену линейных труб, которая в основном происходила в Московском районе, а также на новых стройках. Когда ремонтируются дороги, тротуары, дворы — пытаемся поменять трубы, чтобы не вскрывать [в случае утечки] весь этот ремонт», — добавил председатель совета депутатов.