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17:48 (мск), источник: Новый Калининград

Горвласти выделили «Калининградтеплосети» 300 млн рублей для расчета по кредитам

Таким образом, все рублевые кредиты будут погашены, пообещал глава горсовета Андрей Кропоткин.

Горсовет на своем заседании в среду проголосовал за то, чтобы выделить МП «Калининградтеплосеть» дополнительные 300 млн рублей. Как передает корреспондент «Нового Калининграда», эти деньги необходимы для погашения кредитов, сообщил журналистам председатель совета Андрей Кропоткин.

«Вы, наверное, помните: в течение трех лет мы давали гарантии для “Теплосети”, так как предприятие было и остается убыточным, — отметил он. — Гарантии были на 800 млн, эти 300 млн — последние. Итого мы на сегодняшний день погасили все рублевые кредиты». По словам Кропоткина, после выплаты 300 млн у «Калининградтеплосети» останется лишь кредит Европейского банка реконструкции и развития. «Это мы брали на замену линейных труб, которая в основном происходила в Московском районе, а также на новых стройках. Когда ремонтируются дороги, тротуары, дворы — пытаемся поменять трубы, чтобы не вскрывать [в случае утечки] весь этот ремонт», — добавил председатель совета депутатов.

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