Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
СМИ: Швеция резко сменила курс и ответит России ударом на удар
Вредные примеси из татуировок путешествуют по всему телу
Эрдоган ответил США на критику сделки с Россией
В России изобрели летающий мотоцикл, которому в мире нет аналогов
Родители, спасая сына, вместе с ним упали в кратер вулкана
Чем может грозить использование фото знаменитости без ее ведома? Звезда «Клиники» Зак Брафф узнал, что работает компьютерным мастером «в России»
От «Корней» до Малинина: призеры «Фабрики звезд», которых забыли
Ольга Бузова запускает собственное шоу на «Первом»
Внешность огромного внедорожника BMW раскрыли до премьеры
Ford придумал нижние подушки безопасности
Лолита в микрошортах похвасталась стройными ногами - СМИ
"Маразм": Аксёнов о заявлении ЕС о выборах в Крыму
Захарова прокомментировала приговор россиянина к смертной казни
Родители, спасая сына, упали в кратер вулкана
"Забыла купальник": звезда "Дома-2" снялась у бассейна - СМИ
СМИ Франции заявили, что США не сверхдержава – СМИ
Посольство РФ отреагировало на материал, где Путин назван собакой
Умерла депутат Госдумы Ирина Евтушенко
Фоторепортажи
9Празднование Курбан-байрама
12В пустыне Блэк-Рок завершился фестиваль Burning Man
18:28 (мск), источник: Lenta.Ru

Схему финансирования «Северного потока-2» пересмотрят из-за санкций

Европейские партнеры «Газпрома» по «Северному потоку-2», вероятно, будут вынуждены пересмотреть схему финансирования проекта из-за санкций США. Об этом заявил президент Российско-германской внешнеторговой палаты, глава нефтегазовой компании OMV Райнер Зеле, передает ТАСС.

«Конечно, в проекте “Северный поток-2” нам, видимо, придется пересматривать ситуацию по финансированию, но обязательства довести проект до конца сохраняются», — сказал он.

Зеле пояснил, что пересмотр коснется части финансирования в размере 70 процентов, которую рассчитывали привлечь в виде кредитов. «Вот эту часть в таких масштабах нам, видимо, выполнить не удастся. Но менеджмент проекта, очевидно, сейчас будет искать другие возможности для финансирования», — отметил менеджер.

Видео
«Северный поток 2» получил финансирование на реализацию очередного этапа строительства

По его словам, европейским партнерам российского газового холдинга, в частности, необходимо будет проверить соблюдение требований агентств экспортного финансирования, а также оценить влияние санкций на проект.

Зеле подчеркнул, что, возможно, придется активнее работать с российскими и азиатскими банками, чем с европейскими или американскими. Глава OMV добавил, что партнеры в случае необходимости могут использовать и собственный капитал.

В августе агентство Moody’s сообщило, что строительство трубопроводов «Северный поток-2» и «Турецкий поток» может быть задержано из-за антироссийских санкций США.

В июне главы энергетических ведомств стран ЕС не предоставили Еврокомиссии мандат на переговоры с Россией о создании специальной юридической базы по газопроводу «Северный поток-2».

Проект «Северный поток-2» предполагает строительство двух ниток общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год из России через Балтийское море до Германии. Новый трубопровод планируется проложить рядом с уже действующим «Северным потоком». Партнерами «Газпрома» выступают компании Engie, Shell, OMV, Uniper и Wintershall. Стоимость проекта оценивается в 9,5 миллиарда евро.

ЕС всерьез обеспокоен возможными санкциями против «Северного потока 2»
Во время загрузки произошла ошибка.
25 июля© Ньюстюб
2 комментарияк этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
Комментарии2
Комментарии
2
Бай Ханович
)) Они заняты, после прихватизации, с Чубайсом на банкете, капутлизацию России празднуют !)))
ОтветитьСсылкаПожаловаться
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
Правила размещения комментариев
Правила размещения комментариев
Читать все
2
Комментировать
 Медведев: Россияне работают хуже всех
Российскую экономику не спасут даже овощи
Задержан замглавы ФСИН Олег Коршунов
Белых сравнил себя с Юрием Деточкиным
Глава JPMorgan: стоимость биткоина может достичь $20 тысяч
Цена нефти Brent превысила $55 за баррель
Самый высокооплачиваемый футболист мира отстранен от игр за вес
Лучшие и худшие паспорта мира: быть россиянином стало выгоднее
Спорт
Третьяк посоветовал Овечкину смириться с неучастием в Олимпиаде НХЛ в апреле объявила, что не будет останавливать регулярный чемпионат на время проведения Игр-2018
Авто
Jaguar представил универсал XF с роскошнейшей «панорамой» Посмотрите на эту панорамную крышу, одну из самых больших в индустрии — её площадь составляет 1,6 «квадрата»!
Hi-Tech
Медведеву подарили российский смартфон Inoi R7 Что за устройство подарили премьеру в день презентации iPhone 8?
Кино
От «Корней» до Малинина: призеры «Фабрики звезд», которых забыли На ТВ вернулось шоу по производству талантов — «Фабрика звезд». Вспоминаем самых ярких финалистов предыдущих «Фабрик», которым не удалось построить столь же яркую карьеру в шоу-бизнесе
Недвижимость
Часть россиян освободят от платы за капремонт домов
Дома реновации могут появиться в промзонах
7 вещей, которые должны быть в комнате школьника
Благоустройство московских улиц продолжат в 2018 году
Леди
В моду вошли кожаные чапсы (фото) Редакция «Леди Mail.Ru» поговорила с российскими дизайнерами и байерами о самых интересных тенденциях осени
Дети
В одной семье девочки уже 70 лет идут в школу все в том же платье Семейная традиция нерушима – и юные представительницы семьи отправляются в подготовительный класс в желтом платье с лиловой отделкой.
Все о ремонте
Студия в светло-серых тонах: проект в Москве
Тест: Угадайте архитектурный стиль по фото
10 способов декорировать пустую стену
Как оформить интерьер в стиле «эклектика»
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь