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19:27 (мск), источник: БЕЛТА

ЕБРР не планирует менять стратегию по Беларуси

Новая стратегия банка для Беларуси, принятая в 2016 году, предполагает более активное взаимодействие не только с частным сектором, но и с сектором госуправления.

13 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Европейский банк реконструкции и развития не планирует возвращаться к «калиброванному подходу» в отношении Беларуси, сообщил сегодня журналистам президент ЕБРР Сума Чакрабарти, передает корреспондент БЕЛТА.

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Новая стратегия банка для Беларуси, принятая в 2016 году, предполагает более активное взаимодействие не только с частным сектором, но и с сектором госуправления. «Принятие новой стратегии банка было связано с определенными улучшениями не только в части политического климата в стране, но и в части макроэкономической ситуации, и в части коммерциализации экономики. В ряде стран возможен возврат к прежним более негативным временам, но я не вижу предпосылок к этому в Беларуси. Не уверен, что ЕБРР будет возвращаться к политике «калиброванных подходов», — отметил Сума Чакрабарти.

По словам президента банка, ЕБРР сейчас в принципе уходит от такой политики. «Скорее, мы просто варьируем наш инструментарий, который доступен для различных проектов в стране. Если нас в стране что-то не устраивает — мы просто предлагаем меньший объем инвестиций и взаимодействуем преимущественно с частным сектором. Мы сохраняем наш принцип, когда делаем больше, если видим больше усилий со стороны правительства», — пояснил он.

При этом Сума Чакрабарти обратил внимание, что на имидж Беларуси положительно повлияли такие события, как участие в мирном урегулировании украинского кризиса, проведение крупных международных мероприятий таких организаций, как ЦЕИ и ПАСЕ, а также введение пятидневного безвизового режима.

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