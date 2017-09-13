Предприятие Siemens и «Силовых машин» подало иск против «Технопромэкспорта»

Siemens объявила о том, что получила достоверную информацию о модернизации и перемещении в Крым четырех турбин, которые были поставлены концерном летом 2016 года для проекта в Тамани. В немецкой компании утверждают, что это было сделано в нарушение контрактных обязательств. Концерн намеревается добиться возвращения оборудования в Тамань и предотвратить новые поставки в Крым. Кроме того, сообщалось, что Siemens готов выкупить все оборудование и аннулировать контракт. В Москве между тем настаивают, что поставленные на полуостров турбины — российского происхождения.