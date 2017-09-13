Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Военная техника Украины двинулась к границам Крыма (видео)
Японские ученые потеряли на пресс-конференции смертельно опасного клеща
Соловьев заявил о начале «канальных войн» из-за шутки Урганта
Журнал, назвавший Путина собакой, ответил посольству России
Родители, спасая сына, вместе с ним упали в кратер вулкана
Самые привлекательные гражданства мираКак бы талантлив ни был человек, потолок его возможностей в большинстве случаев определяется тем местом, где он где живет. Теперь быть россиянином стало выгоднее
Лиза Арзамасова представила фильм, в котором сыграла маму
Четырехлетний гипнотизер покорил зрителей шоу Галкина
Видео дня: до чего можно довести тормоза «Мерседеса»
Mercedes показал тизер электрического концепта
32-летняя Варнава показала снимок "до пластики" - СМИ
СМИ: Лолита в шортах хвастается стройными ногами
Журнал, назвавший Путина собакой, ответил посольству России
Эрдоган ответил США на критику сделки с Россией
Без купальника в бассейне: Кабаева из Дома-2 показала тело - СМИ
СМИ Франции заявили, что США не сверхдержава – СМИ
Соловьев заявил о начале «канальных войн» из-за шутки Урганта
Стало известно о бизнесе сына Грефа
Фоторепортажи
8Котопоезд из Японии
12В пустыне Блэк-Рок завершился фестиваль Burning Man
20:36 (мск), источник: РБК

Верховный суд отказался считать Apple Watch простыми наручными часами

Устройства Apple Watch не без оснований классифицируются как «умные» и являются не простыми наручными часами, которые должны облагаться пошлиной при ввозе в Россию, а сложными гаджетами для приема и передачи данных (с таких налоги не взимаются).

Источник: Reuters

Такое решение вынес в среду, 13 сентября, Верховный суд России в ходе разбирательств российской дочки Apple с Федеральной таможенной службой (ФТС), следует из картотеки арбитражных дел.

«Отменить решение суда 1-ой инстанции, постановление (определение) суда апелляционной инстанции, постановление (определение) суда кассационной инстанции и принять новый судебный акт», — огласила решение судья Наталья Павлова. Таким образом Верховный суд отменил решение Арбитражного суда Москвы, который в середине мая 2016 года признал Apple Watch обычными наручными часами.

Читайте также
Продажи Apple Watch сократились на 71,6%

​Споры вокруг Apple Watch начались в конце 2015 года, когда Центральное таможенное управление ФТС класифицировало устройства американской корпорации как «наручные часы, приводимые в действие электричеством» по коду 9102, а ремешки от часов Apple были отнесены к коду 9113 (ремешки, ленты, браслеты для часов).

Российская дочерняя компания Apple — ООО «Эппл Рус», — в свою очередь, пыталась оспорить это решение и настаивала на том, что устройство является «аппаратурой для передачи или приема голоса». Ремешки же, добавляли в американской компании, не являются самостоятельным товаром и без основного устройства использоваться не могут.

Суть спора заключалась в законности облагать гаджеты таможенной пошлиной: согласно российскому законодательству, часы, ввозимые в Россию, облагаются пошлиной в 10%, а средства связи ввозятся по нулевой ставке.

«Эппл Рус» трижды проигрывала ФТС в суде разных инстанций. Корпорация настаивала на том, что Apple Watch, или iWatch, не являются часами, устройство нужно для удаленного доступа к iPhone. Таможенники с такой трактовкой не соглашались. ​

Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
Комментарии
Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
Правила размещения комментариев
Правила размещения комментариев
Пока ни одного комментария, будьте первым!
Комментировать
 Стрельба в переходе метро в Москве: есть пострадавший
МИД Украины обратился с призывом к Западу из-за выборов РФ
Задержан замглавы ФСИН Олег Коршунов
Схема финансирования «Северного потока» будет пересмотрена
Сборная России впервые за 6 лет вышла в полуфинал Евробаскета
Мединский попросил МВД обеспечить безопасность показа «Матильды»
Цена нефти Brent превысила $55 за баррель
Белых сравнил себя с Юрием Деточкиным
Спорт
Третьяк посоветовал Овечкину смириться с неучастием в Олимпиаде НХЛ в апреле объявила, что не будет останавливать регулярный чемпионат на время проведения Игр-2018
Авто
Jaguar представил универсал XF с роскошнейшей «панорамой» Посмотрите на эту панорамную крышу, одну из самых больших в индустрии — её площадь составляет 1,6 «квадрата»!
Hi-Tech
Медведеву подарили российский смартфон Inoi R7 Что за устройство подарили премьеру в день презентации iPhone 8?
Кино
От «Корней» до Малинина: призеры «Фабрики звезд», которых забыли На ТВ вернулось шоу по производству талантов — «Фабрика звезд». Вспоминаем самых ярких финалистов предыдущих «Фабрик», которым не удалось построить столь же яркую карьеру в шоу-бизнесе
Недвижимость
Сбербанк ожидает ставки по ипотеке ниже 7%
Стало известно, сколько денег потратили на парк «Зарядье»
Для расширения Кутузовского проспекта изымут недвижимость
В России будут по-новому оценивать объемы ввода жилья
Леди
В моду вошли кожаные чапсы (фото) Редакция «Леди Mail.Ru» поговорила с российскими дизайнерами и байерами о самых интересных тенденциях осени
Дети
В одной семье девочки уже 70 лет идут в школу все в том же платье Семейная традиция нерушима – и юные представительницы семьи отправляются в подготовительный класс в желтом платье с лиловой отделкой.
Все о ремонте
Интерьер недели: дизайн трешки в московской «сталинке»
Как сделать 3 комнаты и кухню на 54 метрах: реальный пример
Раковина для ванной: 11 идей для любого интерьера
10 бюджетных способов создать интерьер «как с обложки»
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь