В Ростове нашли инвестора для самого старого долгостроя

Напомним, что строительство многоэтажки в переулке Малом было начато в 1998 году «Донской строительной компанией» по заказу налоговой полиции. В последствии застройщика отстранили без обозначения правопреемника. Возведение дома было заморозили на уровне пятого этажа, хотя уже выкупили до 40% квартир. Как сообщают СМИ, пятеро дольщиков умерли, так и не дождавшись ключей от квартир.