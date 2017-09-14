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09:08 (мск), источник: Городской репортер

В Ростове нашли инвестора для самого старого долгостроя

Вопрос о завершении работ на долгострое в переулке Малом в Ростове будет решен после урегулирования юридических вопросов, сообщает пресс-служба горадминистрации.

Напомним, что строительство многоэтажки в переулке Малом было начато в 1998 году «Донской строительной компанией» по заказу налоговой полиции. В последствии застройщика отстранили без обозначения правопреемника. Возведение дома было заморозили на уровне пятого этажа, хотя уже выкупили до 40% квартир. Как сообщают СМИ, пятеро дольщиков умерли, так и не дождавшись ключей от квартир.

«Сейчас потенциальным инвестором прорабатывается вопрос передачи объекта и вовлечение в оборот сопредельных участков», — заявил директор департамента координации строительства Ростова Андрей Дикун.

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