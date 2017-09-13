«Победе» влетело за лишние билеты
Компании выписали штраф за овербукинг.
Компании выписали штраф за овербукинг.
Проблема легализации в России овербукинга — продажи большего числа билетов, чем мест в самолете, — оборачивается прямыми убытками для авиакомпаний. Роспотребнадзор оштрафовал лоукостер «Победа» на 20 тыс. руб. за продажу билетов сверх числа мест на борту. В компании уверяют, что причиной стал «компьютерный сбой» — продажи на сайте были продублированы у агентов. Но источники «Ъ» утверждают, что вопреки закону обычная для мирового авиабизнеса практика овербукинга в РФ
Лоукостер «Победа» (входит в группу «Аэрофлот») оштрафован за продажу билетов сверх числа посадочных мест в самолете, сообщил ТАСС со ссылкой на Московскую межрегиональную транспортную прокуратуру (ММТП). Нарушение выявлено в ходе проверки по итогам отказа пассажиру в посадке на рейс Красноярск—Москва. Билет приобретен в марте, сообщили в ММТП, пассажир прибыл в аэропорт заблаговременно, но в регистрации на рейс было отказано
Представитель «Победы» пояснила «Ъ», что причиной штрафа стал «компьютерный сбой». «В российских регионах процент покупателей авиабилетов через интернет ниже, чем в Москве, — рассказывает она, — поэтому лоукостер использует другие каналы — через дистрибутивные системы, из которых агенты ведут продажи». Но при межсистемном обмене «часто случаются накладки», поэтому «Победа» планирует «полностью отказаться от всех каналов продаж, кроме интернета, — тогда межсистемный обмен не потребуется».
Источники «Ъ» в авиакомпаниях говорят, что, несмотря на законодательный запрет овербукинга в РФ, участники рынка «повсеместно прибегают к такой практике». В июне транспортная прокуратура Сургута оштрафовала UTair на 30 тыс. руб. за отказ пяти пассажирам в посадке на рейс Игрим—Тюмень. Но чаще, говорят собеседники «Ъ», разногласия с пассажиром удается решить мирно и без огласки, например «за счет повышения класса обслуживания, начисления бонусов на карту лояльности или выплаты компенсации на месте».
Законодательное разрешение овербукинга обсуждается с 2015 года, когда «Аэрофлот» пролоббировал соответствующий законопроект. Предполагалось, что авиакомпания должна информировать пассажира об альтернативном варианте перелета, если не может предоставить место на рейсе. Если пассажир не согласен с предложенными вариантами, то компания должна вернуть ему стоимость билета и «предоставить компенсацию».
В Минтрансе «Ъ» пояснили, что в отказе от легализации овербукинга виноваты сами перевозчики — их не устроил размер компенсаций на уровне европейских. Поэтому «работа по данному вопросу прекратилась». В ЕС штраф за овербукинг составляет €250−600 в зависимости от продолжительности рейса. В США компенсация за срыв доставки пассажира в срок может достигать $1350. В 2016 году 12 крупнейших авиакомпаний США отказали в посадке
Источник «Ъ» в «Аэрофлоте» уверяет, что компания «всецело поддерживает легализацию овербукинга: в интересах пассажиров в законе нужно четко прописать размер компенсации в случае перепродажи билетов, что повысило бы также ответственность авиакомпании». К тому же «официальный овербукинг позволит повысить доходную часть перевозчиков за счет увеличения загрузки рейсов, что в итоге поможет сдерживать тарифы», говорит собеседник «Ъ». Он добавил, что аналогичные разногласия были и вокруг введения невозвратных тарифов, хотя в итоге «пассажиры от этого только выиграли».
Глава Infomost Борис Рыбак полагает, что введение принудительной компенсации в корне не изменит ситуацию — авиакомпании всегда будут перестраховываться от неявки на рейс, продавая большее число билетов. При этом, подчеркивает он, как и во всем мире, хорошая авиакомпания всегда позаботится о своем пассажире, а плохая — всегда найдет способ не платить.
Елизавета Кузнецова