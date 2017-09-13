«Победе» влетело за лишние билеты

Источник: Фотоархив ИД «Коммерсантъ»

Проблема легализации в России овербукинга — продажи большего числа билетов, чем мест в самолете, — оборачивается прямыми убытками для авиакомпаний. Роспотребнадзор оштрафовал лоукостер «Победа» на 20 тыс. руб. за продажу билетов сверх числа мест на борту. В компании уверяют, что причиной стал «компьютерный сбой» — продажи на сайте были продублированы у агентов. Но источники «Ъ» утверждают, что вопреки закону обычная для мирового авиабизнеса практика овербукинга в РФ по-прежнему распространена. В Минтрансе поясняют, что работа по ее легализации прекратилась, поскольку авиакомпании не устроил размер компенсаций на уровне ЕС — до €600.

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Лоукостер «Победа» (входит в группу «Аэрофлот») оштрафован за продажу билетов сверх числа посадочных мест в самолете, сообщил ТАСС со ссылкой на Московскую межрегиональную транспортную прокуратуру (ММТП). Нарушение выявлено в ходе проверки по итогам отказа пассажиру в посадке на рейс Красноярск—Москва. Билет приобретен в марте, сообщили в ММТП, пассажир прибыл в аэропорт заблаговременно, но в регистрации на рейс было отказано из-за отсутствия посадочных мест, что нарушает федеральные авиационные правила. При компоновке воздушного судна 189 посадочными местами авиакомпания продала 196 билетов. На основании заключения Роспотребнадзор Красноярского края выписал «Победе» штраф на 20 тыс. руб.



Представитель «Победы» пояснила «Ъ», что причиной штрафа стал «компьютерный сбой». «В российских регионах процент покупателей авиабилетов через интернет ниже, чем в Москве, — рассказывает она, — поэтому лоукостер использует другие каналы — через дистрибутивные системы, из которых агенты ведут продажи». Но при межсистемном обмене «часто случаются накладки», поэтому «Победа» планирует «полностью отказаться от всех каналов продаж, кроме интернета, — тогда межсистемный обмен не потребуется».

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Источники «Ъ» в авиакомпаниях говорят, что, несмотря на законодательный запрет овербукинга в РФ, участники рынка «повсеместно прибегают к такой практике». В июне транспортная прокуратура Сургута оштрафовала UTair на 30 тыс. руб. за отказ пяти пассажирам в посадке на рейс Игрим—Тюмень. Но чаще, говорят собеседники «Ъ», разногласия с пассажиром удается решить мирно и без огласки, например «за счет повышения класса обслуживания, начисления бонусов на карту лояльности или выплаты компенсации на месте».



Законодательное разрешение овербукинга обсуждается с 2015 года, когда «Аэрофлот» пролоббировал соответствующий законопроект. Предполагалось, что авиакомпания должна информировать пассажира об альтернативном варианте перелета, если не может предоставить место на рейсе. Если пассажир не согласен с предложенными вариантами, то компания должна вернуть ему стоимость билета и «предоставить компенсацию».

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