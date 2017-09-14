Россияне стали меньше бояться снижения зарплат

Источник: Reuters

Россияне стали меньше опасаться снижения заработной платы.

Согласно исследованию РАНХиГС, число граждан, которые считают, что находятся в зоне риска, уменьшилось почти на 10%.

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При этом доля тех, кто боится потерять работу, осталась неизменной. По мнению экспертов, это объясняется ситуацией на рынке труда — компании избавляются от ленивых сотрудников, но готовы платить большие деньги профессионалам.

РАНХиГС провела опрос 1600 россиян в июне этого года, теперь подведены итоги исследования. По сравнению с июнем 2016-го сократилась доля занятых, которые опасаются снижения заработной платы. В прошлом году потенциальную опасность для себя отметила половина опрошенных — 49,9%, в этом — уже 40,4%, то есть на 9,5% меньше.

— Возросшему оптимизму в оценках экономической ситуации, видимо, сопутствует то, что некоторая часть работающего населения перестала ощущать себя в зоне риска, — отметили в РАНХиГС.

При этом, по данным исследования, треть опрошенных боятся быть уволенными.

В мае 2015 года 30,3% респондентов думали, что рискуют лишиться места. В июне 2016-го этот показатель вырос до 38,8%. И сохранился почти на этом же уровне в июне 2017-го — 36,6%.

Член некоммерческого партнерства «Эксперты рынка труда» генеральный директор компании Support Partners Executive Search Константин Борисов рассказал «Известиям», что работодатели стали активнее искать сотрудников.

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— Мы фиксируем возрастающее число запросов. Это касается в первую очередь оборонки, сельского хозяйства, розничных сетей, аптек. В этих сферах бизнес вернулся к развитию и найму, — пояснил эксперт.

По его словам, требования к качеству работы сильно возросли. Есть запрос на более квалифицированных и трудолюбивых сотрудников, компании готовы предлагать им зарплаты выше рынка.

Доцент Высшей школы корпоративного управления РАНХиГС, академик РАЕН Виктор Солнцев отметил, что снижение фонда заработной платы в российских компаниях продолжается. Для этого сотрудников или сокращают (а чаще «выдавливают», чтобы не выплачивать компенсацию), или увеличивают нагрузку.

Генеральный директор Mountain Ridge, член НП «Эксперты рынка труда» Роман Мазур также считает, что бизнес продолжает делать ставку на уменьшение затрат. Это выливается в оптимизацию структуры предприятий, когда вместо трех человек на участке работают двое.

«Также немаловажен фактор автоматизации процессов, который также приводит к потере работы специалистов, чей функционал можно автоматизировать за разумные деньги», — пояснил он.