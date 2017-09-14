Приморье на ВЭФ-2017 подписало соглашения на 200 млрд рублей

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Власти Приморского края на полях III Восточного экономического форума подписали свыше 40 соглашений на сумму в 200 млрд рублей. Такие цифры озвучил губернатор Владимир Миклушевский, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

«На первом ВЭФ мы подписали с инвесторами соглашения на 100 млрд рублей. На втором и третьем форумах цифра увеличилась в два раза», — заявил глава Приморья.

Среди наиболее крупных проектов Владимир Миклушевский назвал комплекс нефтеперерабатывающих и нефтехимических производств, который построит резидент территории опережающего развития «Нефтехимический», а также ограночную фабрику по производству бриллиантов — проект реализует индийский инвестор.