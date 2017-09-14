Приморье на ВЭФ-2017 подписало соглашения на 200 млрд рублей
Дальневосточный регион не превзошёл прошлогодний показатель.
Дальневосточный регион не превзошёл прошлогодний показатель.
Власти Приморского края на полях III Восточного экономического форума подписали свыше 40 соглашений на сумму в 200 млрд рублей. Такие цифры озвучил губернатор Владимир Миклушевский, сообщает корреспондент ИА REGNUM.
«На первом ВЭФ мы подписали с инвесторами соглашения на 100 млрд рублей. На втором и третьем форумах цифра увеличилась в два раза», — заявил глава Приморья.
Среди наиболее крупных проектов Владимир Миклушевский назвал комплекс нефтеперерабатывающих и нефтехимических производств, который построит резидент территории опережающего развития «Нефтехимический», а также ограночную фабрику по производству бриллиантов — проект реализует индийский инвестор.
Как сообщало ИА REGNUM, Восточный экономический форум был учреждён президентом России Владимиром Путиным. В 2017 году он проходил во Владивостоке