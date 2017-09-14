Приморье расширит экспорт рыбопродукции в страны АТР. Видеорепортаж Дениса Ивлева
В Приморском крае на мысе Назимова построят
В Приморском крае на мысе Назимова построят
«Вот вариант холодильника, где мы с вами сегодня находимся. Причальная стенка. Это мыс Назимова», — замминистра сельского хозяйства Евгений Громыко показывает нам уже готовый проект будущего
Евгений Громыко, заместитель министра сельского хозяйства РФ: «Важно и то, что сегодня на Дальнем Востоке производится почти вся российская рыбная продукция. Во всяком случае большая её часть. И эту продукцию сегодня ждут в центральной части России. Для переработки, для прямого потребления, и именно эта задача должна сегодня решаться нашим проектом».
По предварительным подсчетам, в год через этот
Георгий Мартынов, президент ассоциации рыбохозяйственных предприятий Приморского края: «Одна из задач, которую перед нами поставил президент и правительство, перерабатывать рыбопродукцию на берегу, а потому уже в виде готовой продукции с добавочной стоимостью продавать в запредельные страны».
Как раз один из таких проектов предлагает Росрыболовство — построить флагманский завод по выпуску филе минтая и производству крабовых палочек. Уже есть и инвесторы, которые готовы вложиться в этот бизнес. Поддерживает и государство. В частности, рыбацкие компании получают субсидии на возмещение части затрат на уплату процентов по кредитам, полученным в российских кредитных организациях на модернизацию рыбопромыслового флота для прибрежного рыболовства и закупку технологического рыбоперерабатывающего оборудования.