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03:48 (мск), источник: Вести Приморье

Приморье расширит экспорт рыбопродукции в страны АТР. Видеорепортаж Дениса Ивлева

В Приморском крае на мысе Назимова построят оптово-распределительный центр. Как считают специалисты, на его базе может быть организован один из ведущих в АТР центров аукционной торговли морепродуктами. К тому же новые холодильные склады позволят расширить географию экспорта. Экскурсию по местам будущей стройки съемочной группе программы «Вести: Приморье» провел заместитель министра сельского хозяйства Евгений Громыко.

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«Вот вариант холодильника, где мы с вами сегодня находимся. Причальная стенка. Это мыс Назимова», — замминистра сельского хозяйства Евгений Громыко показывает нам уже готовый проект будущего оптово-распределительного центра. По его словам в скором времени на мысе Назимова построят склады-холодильники, где единовременно будут хранить до 50 тысяч тонн различной рыбопродукции. А это, в свою очередь, рождает возможность создать здесь крупнейшую в странах Азиатско-Тихоокеанского региона рыбную биржу. Это существенно увеличит экспортные поставки как за рубеж, так и в центральную часть России.

Евгений Громыко, заместитель министра сельского хозяйства РФ: «Важно и то, что сегодня на Дальнем Востоке производится почти вся российская рыбная продукция. Во всяком случае большая её часть. И эту продукцию сегодня ждут в центральной части России. Для переработки, для прямого потребления, и именно эта задача должна сегодня решаться нашим проектом».

По предварительным подсчетам, в год через этот оптово-распределительный центр должно проходить более 500 тысяч тонн рыбопродукции. Конечно, это и с учётом того, что в крае совсем скоро появятся новые рыбоперерабатывающие предприятия. Интерес к такому производству уже проявили иностранные инвесторы из стран Азиатско-Тихоокеанского региона. Так складывается конкуренция на рынке, что производить готовую морепродукцию становится дешевле в России.

Георгий Мартынов, президент ассоциации рыбохозяйственных предприятий Приморского края: «Одна из задач, которую перед нами поставил президент и правительство, перерабатывать рыбопродукцию на берегу, а потому уже в виде готовой продукции с добавочной стоимостью продавать в запредельные страны».

Как раз один из таких проектов предлагает Росрыболовство — построить флагманский завод по выпуску филе минтая и производству крабовых палочек. Уже есть и инвесторы, которые готовы вложиться в этот бизнес. Поддерживает и государство. В частности, рыбацкие компании получают субсидии на возмещение части затрат на уплату процентов по кредитам, полученным в российских кредитных организациях на модернизацию рыбопромыслового флота для прибрежного рыболовства и закупку технологического рыбоперерабатывающего оборудования.

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