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06:01 (мск), источник: IrkutskMedia.ru

Верховный суд РФ признал незаконным решение о необоснованном тарифе «Водоканала» Иркутска

Судебная коллегия не удовлетворила апелляции мэрии Иркутска и муниципального предприятия.

Источник: IrkutskMedia.ru

Верховный суд России оставил без изменений решение Иркутского областного суда, признавшего законным приказ службы по тарифам региона и подтвердившего необоснованность расходов, учтенных администрацией Иркутска при установлении соответствующих тарифов для «Водоканала» областного центра. Судебная коллегия не удовлетворила апелляции мэрии областного центра и муниципального унитарного предприятия. В качестве заинтересованных лиц были привлечены федеральная антимонопольная служба России, министерство жилищной политики энергетики и транспорта Иркутской области. По заключению Генеральной прокуратуры Российской Федерации приказ службы соответствует действующему законодательству. Об этом ИА IrkutskMedia сообщили в пресс-службе облправительства.

Напомним, что решение Иркутского областного суда подтвердило необоснованность определенных расходов, учтенных администрацией города Иркутска при установлении соответствующих тарифов для МУП «Водоканал» областного центра.

Суд учел, что по результатам рассмотрения и анализа материалов тарифного дела службой по тарифам Иркутской области были выявлены экономически необоснованные расходы, учтенные администрацией города Иркутска при установлении тарифов для МУП «Водоканал» Иркутска.

Иркутский областной суд подчеркнул, что отмена в 2016 году областным регулирующим органом решения иркутских городских властей о значительном повышении тарифов на холодное водоснабжение и водоотведение для жителей областного центра не нарушала права населения Иркутска. Суд установил, что у службы по тарифам Иркутской области имелись полномочия на принятие данного нормативного правового акта. В судебном заседании было отмечено, что администрация Иркутска, как орган тарифного регулирования в сфере водоснабжения и водоотведения, не приняла мер к минимизации нагрузки на потребителей — жителей областного центра. Напомним, что в тариф для жителей Иркутска включили и зарплату директора МУП «Водоканал», превышавшую полмиллиона рублей в месяц, и зарплату главного инженера — выше 350 тысяч рублей в месяц. Главбух этого МУПа получал более 200 тысяч рублей, а средняя зарплата административно-управленческого аппарата, заявленная МУП «Водоканал» Иркутска на 2016 год, превышала 70 тысяч рублей в месяц, что почти вдвое опережало аналогичные показатели других организаций, осуществляющих подобные виды деятельности в сопоставимых условиях. Муниципальное унитарное предприятие «Водоканал» Иркутска и администрация Иркутска предъявили административные исковые требования о признании недействующим приказа службы по тарифам, который отменил постановления, устанавливающие долгосрочные тарифы на питьевую воду и водоотведение для МУП «Водоканал». Областной суд в удовлетворении административных исковых требований МУП «Водоканал» Иркутска и администрации города отказал.

Напомним, что в своем послании депутатам Законодательного собрания региона Губернатор Иркутской области Сергей Левченко подчеркивал, что ключевым элементом стратегии деятельности областного правительства является обеспечение достойных условий жизни для жителей области. Он считает, что от качества работы коммунальных служб серьезно зависит качество жизни людей. В качестве примера глава региона напомнил, что в 2016 году областная служба по тарифам «срезала» предложенное администрацией Иркутска повышение тарифов на холодную воду и водоотведение с 19,5 до 8,5 процентов.

В апреле 2017 года законность позиции областной службы по тарифам была подтверждена решением Иркутского областного суда. Теперь Судебная коллегия по административным делам Верховного Суда РФ оставила апелляционные жалобы администрации Иркутска и МУП Водоканал Иркутска без удовлетворения.

ИА IrkutskMedia сообщало, что прокуратура Куйбышевского района обязала администрацию Иркутска и МУП «Водоканал» реконструировать аварийный трубопровод, проходящий через реку Ушаковку. В настоящее время решение суда находится в стадии исполнения. По словам мэрии, сейчас объявлен аукцион на проектирование, работы по восстановлению трубопровода будут проходить зимой.

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