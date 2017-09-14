Красноярская компания отремонтирует Юбилейный мост в Омске

Красноярская компания «Мостремстрой» займется ремонтом омского Юбилейного моста, который считается «визитной карточкой» города. Фирма стала единственным участником проводимых торгов. Информация опубликована на сайте госзакупок.

«Мостремстрой» согласился выполнить работы за 328,13 млн рублей, уменьшив первоначальную сумму всего на 3000 рублей. Поскольку больше никто не подавал заявок, комиссия признала конкурс несостоявшимся. При этом законодательство позволяет заключать контракт с единственным участников торгов. По информации мэрии Омска, компания выйдет на объект в начале октября — в это же время мост перекроют для движения.

По данным системы «СПАРК-Интерфакс», ООО «Мостремстрой» зарегистрировано в Красноярске в 2002 году. Основной вид деятельности — строительство автомобильных дорог и автомагистралей. По итогам 2016 года выручка компании превысила 494 млн рублей, чистая прибыль — 1,6 млн рублей.

Омские СМИ добавляют, что портфель контрактов у компании за этот год составил 572 млн рублей, но работ по капитальному ремонту крупных мостов она не проводила. В основном «Мостремстрой» занимался реконструкцией небольших переправ в Сибири.