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07:52 (мск), источник: Комсомольская правда

В Уфе начали класть асфальт при помощи новой техники

Новая техника позволит заниматься ремонтом дорог и в дождь.

В столице Башкирии в укладке асфальте стали использовать новую установку «Road Dryer 1200», которая сушит дорожное покрытие. Техника предварительно разогревает воздух в котле, а потом струей направляет его на дорожное полотно, испаряя влагу с поверхности.

Теперь дорожникам уже не нужно ждать, когда полотно высохнет естественным образом — они могут его высушить с помощью этой установки в считанные минуты, соответственно, заниматься укладкой асфальта и в мокрую погоду.

— Машина эффективно сушит дорожное полотно на скорости до 4,5 метров в минуту и захватывает полосу до 3,7 метров. Работает установка на дизельном топливе., — рассказывает механик установки RD-1200 Денис Борисов.

Также в мэрии отметили, что установка подобной техники не приносит вреда.

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