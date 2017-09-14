На мясокомбинате «Иркутский» ввели процедуру наблюдения

Источник: AP 2017

Арбитражный суд Иркутской области ввел на мясокомбинате «Иркутский» процедуру наблюдения до 15 января 2018 года.

В ходе судебного заседания представитель мясокомбината представила суду документы, подтверждающие общую кредиторскую задолженность предприятия более чем на 120 млн рублей. В указанную сумму уже включен недавно выставленный счет налоговой службы в 19 млн рублей. Заявление истца — компании «Белый остров» — о задолженности мясокомбината представитель должника признал.

Временным управляющим предприятия назначен Евгений Ивлев, являющийся членом САМРО «Ассоциация антикризисных управляющих». Заблаговременно до судебного заседания он должен предоставить отчет о результатах проведения процедуры наблюдения с приложением всех документов о банкротстве мясокомбината.

Напомним, что оптовая компания «Белый остров» и Россельхозбанк подали иски в Арбитражный суд Иркутской области о признании банкротом мясокомбината «Иркутский». По данным взыскателей, задолженность предприятия превысила 112 млн рублей.

В начале 2017 года ОАО «Мясокомбинат “Иркутский”» перестало поставлять продукцию в розницу и остановило производство.