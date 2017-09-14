На мясокомбинате «Иркутский» ввели процедуру наблюдения
Временным управляющим предприятия назначен Евгений Ивлев.
Временным управляющим предприятия назначен Евгений Ивлев.
Арбитражный суд Иркутской области ввел на мясокомбинате «Иркутский» процедуру наблюдения до 15 января 2018 года.
В ходе судебного заседания представитель мясокомбината представила суду документы, подтверждающие общую кредиторскую задолженность предприятия более чем на 120 млн рублей. В указанную сумму уже включен недавно выставленный счет налоговой службы в 19 млн рублей. Заявление истца — компании «Белый остров» — о задолженности мясокомбината представитель должника признал.
Временным управляющим предприятия назначен Евгений Ивлев, являющийся членом САМРО «Ассоциация антикризисных управляющих». Заблаговременно до судебного заседания он должен предоставить отчет о результатах проведения процедуры наблюдения с приложением всех документов о банкротстве мясокомбината.
Напомним, что оптовая компания «Белый остров» и Россельхозбанк подали иски в Арбитражный суд Иркутской области о признании банкротом мясокомбината «Иркутский». По данным взыскателей, задолженность предприятия превысила 112 млн рублей.
В начале 2017 года ОАО «Мясокомбинат “Иркутский”» перестало поставлять продукцию в розницу и остановило производство.
Мясокомбинат «Иркутский» работает с 1938 года, выпуская 25−30 т готовой продукции в сутки. В линейке продукции комбината порядка 300 наименований. На предприятии числится около 500 человек. Ранее с регионального рынка ушли еще два местных мясокомбината: «Хомутовский» и «Падунский».