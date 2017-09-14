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07:45 (мск), источник: СуперОмск

Мэрия Омска назвала дату перекрытия улицы Институтской

В Советском округе на 12 часов перекроют улицу Институтскую.

Источник: Reuters

На улице Институтской будут проведены замена бордюрного камня и ремонт асфальтобетонного покрытия. 15 сентября на улице с 8:00 до 20:00 будет ограничено движение всех видов транспорта. Напомним, что улица Институтская является въездом на территорию Аграрного университета со стороны улицы Красный путь.

15 сентября заехать на территорию высшего учебного заведения можно будет с проспекта Королева. Схема движения согласована с УГИБДД по Омской области.

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