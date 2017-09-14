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06:43 (мск), источник: Baikal-info.ru

ОНФ попросит минстрой Приангарья отремонтировать дорогу в Осинском районе

Иркутские активисты ОНФ оценили качество дорог в Осинском районе.

Источник: РИА "Новости"

Рейд по дорогам Осинского района, отмеченным на сайте проекта «Дорожная инспекция ОНФ/Карта убитых дорог» провели активисты Общероссийского народного фронта в Иркутской области вместе с главой пос. Оса. Как сообщает пресс-служба регионального отделения ОНФ, участники рейда осмотрели ул. Жданова в пос. Лузгина. По словам координатора проекта в Иркутской области Сергея Батукаева, дорога появилась на карте проекта недавно и быстро стала лидером голосования. Местные жители пишут, что улица находится в ужасном состоянии — «яма на яме, машины выезжают на встречную полосу».

«Мы убедились, что состояние дороги удручающее, она не соответствует никаким нормативным требованиям. Асфальтовое покрытие отсутствует, повсюду ямы, выбоины, а ведь именно по этой улице проходит маршрут школьного автобуса. Говорить о его безопасности не приходится. Остальная дорожная сеть находится также в плачевном состоянии и требует скорейшего ремонта», — заявил Сергей Батукаев по итогам рейда.

Активисты ОНФ пообщались с представителями администрации и определились с планом действий. «Объем работ огромный, у администрации нет финансовой возможности произвести такой ремонт за свой счет, поэтому мы обратимся в министерство строительства Иркутской области, чтобы дорогу включили в план ремонтных работ на ближайшее время, — резюмировал Сергей Батукаев. — Уже много участков дорог с сайта “Карта убитых дорог” обозначены в плане на 2018 год. Мы надеемся, что власти услышат многочисленные жалобы жителей, и эта дорога будет отремонтирована в ближайшее время».

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