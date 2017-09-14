ОНФ попросит минстрой Приангарья отремонтировать дорогу в Осинском районе
Иркутские активисты ОНФ оценили качество дорог в Осинском районе.
Иркутские активисты ОНФ оценили качество дорог в Осинском районе.
Рейд по дорогам Осинского района, отмеченным на сайте проекта «Дорожная инспекция ОНФ/Карта убитых дорог» провели активисты Общероссийского народного фронта в Иркутской области вместе с главой пос. Оса. Как сообщает
«Мы убедились, что состояние дороги удручающее, она не соответствует никаким нормативным требованиям. Асфальтовое покрытие отсутствует, повсюду ямы, выбоины, а ведь именно по этой улице проходит маршрут школьного автобуса. Говорить о его безопасности не приходится. Остальная дорожная сеть находится также в плачевном состоянии и требует скорейшего ремонта», — заявил Сергей Батукаев по итогам рейда.
Активисты ОНФ пообщались с представителями администрации и определились с планом действий. «Объем работ огромный, у администрации нет финансовой возможности произвести такой ремонт за свой счет, поэтому мы обратимся в министерство строительства Иркутской области, чтобы дорогу включили в план ремонтных работ на ближайшее время, — резюмировал Сергей Батукаев. — Уже много участков дорог с сайта “Карта убитых дорог” обозначены в плане на 2018 год. Мы надеемся, что власти услышат многочисленные жалобы жителей, и эта дорога будет отремонтирована в ближайшее время».