ОНФ попросит минстрой Приангарья отремонтировать дорогу в Осинском районе

Источник: РИА "Новости"

Рейд по дорогам Осинского района, отмеченным на сайте проекта «Дорожная инспекция ОНФ/Карта убитых дорог» провели активисты Общероссийского народного фронта в Иркутской области вместе с главой пос. Оса. Как сообщает пресс-служба регионального отделения ОНФ, участники рейда осмотрели ул. Жданова в пос. Лузгина. По словам координатора проекта в Иркутской области Сергея Батукаева, дорога появилась на карте проекта недавно и быстро стала лидером голосования. Местные жители пишут, что улица находится в ужасном состоянии — «яма на яме, машины выезжают на встречную полосу».

«Мы убедились, что состояние дороги удручающее, она не соответствует никаким нормативным требованиям. Асфальтовое покрытие отсутствует, повсюду ямы, выбоины, а ведь именно по этой улице проходит маршрут школьного автобуса. Говорить о его безопасности не приходится. Остальная дорожная сеть находится также в плачевном состоянии и требует скорейшего ремонта», — заявил Сергей Батукаев по итогам рейда.