В Иркутске отремонтируют более 150 тыс. кв. м дорог в частном секторе
Более 150 тыс. кв. м дорог частного сектора отремонтируют в Иркутске к середине октября 2017 года.
Более 150 тыс. кв. м дорог частного сектора отремонтируют в Иркутске к середине октября 2017 года.
Более 150 тыс. кв. м дорог частного сектора отремонтируют в Иркутске к середине октября 2017 года. Об этом 14 сентября сообщает
«Работы по благоустройству частного сектора подразумевают укладку двуслойного асфальтового покрытия или гравирование, — сказал заместитель директора МУП “Иркутскавтодор” по контролю за ремонтом дорог Андрей Пономарев. — Там, где есть возможность, обустраивают тротуары, устанавливают бордюрный камень».