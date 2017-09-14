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07:01 (мск), источник: Baikal-info.ru

В Иркутске отремонтируют более 150 тыс. кв. м дорог в частном секторе

Более 150 тыс. кв. м дорог частного сектора отремонтируют в Иркутске к середине октября 2017 года.

Источник: РИА "Новости"

Более 150 тыс. кв. м дорог частного сектора отремонтируют в Иркутске к середине октября 2017 года. Об этом 14 сентября сообщает пресс-служба администрации города. На эти цели из городского бюджета выделено более 70 млн рублей. Ремонт коснётся более 100 участков, на 28 из них работы уже полностью завершены.

«Работы по благоустройству частного сектора подразумевают укладку двуслойного асфальтового покрытия или гравирование, — сказал заместитель директора МУП “Иркутскавтодор” по контролю за ремонтом дорог Андрей Пономарев. — Там, где есть возможность, обустраивают тротуары, устанавливают бордюрный камень».

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