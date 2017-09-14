В Иркутске отремонтируют более 150 тыс. кв. м дорог в частном секторе

Более 150 тыс. кв. м дорог частного сектора отремонтируют в Иркутске к середине октября 2017 года. Об этом 14 сентября сообщает пресс-служба администрации города. На эти цели из городского бюджета выделено более 70 млн рублей. Ремонт коснётся более 100 участков, на 28 из них работы уже полностью завершены.