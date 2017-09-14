В Омске перекроют дорогу у аграрного университета
Перекрытие связано с ремонтом дороги.
Перекрытие связано с ремонтом дороги.
Улицу Институтскую перекроют 15 сентября. Об этом сообщает
15 сентября с 08.00 до 20.00 будет ограничено движение всех видов транспорта на ул. Институтской. Дорогу перекроют в связи с ремонтом асфальтобетонного покрытия и заменой бордюрного камня.
Заехать на территорию Омского государственного аграрного университета им. П. А. Столыпина автомобилисты смогут с проспекта академика Королева.