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07:09 (мск), источник: АиФ Омск

В Омске перекроют дорогу у аграрного университета

Перекрытие связано с ремонтом дороги.

Источник: РИА "Новости"

Улицу Институтскую перекроют 15 сентября. Об этом сообщает пресс-служба администрации города.

15 сентября с 08.00 до 20.00 будет ограничено движение всех видов транспорта на ул. Институтской. Дорогу перекроют в связи с ремонтом асфальтобетонного покрытия и заменой бордюрного камня.

Заехать на территорию Омского государственного аграрного университета им. П. А. Столыпина автомобилисты смогут с проспекта академика Королева.

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