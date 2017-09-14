Ремонт на площади 1905 года в Екатеринбурге закончат к октябрю
Власти Екатеринбурга пообещали закончить ремонт по улице Ленина в районе площади 1905 года к октябрю.
Власти Екатеринбурга пообещали закончить ремонт по улице Ленина в районе площади 1905 года к октябрю.
Пока же пробок меньше не станет. По данным комитета по благоустройству администрации Екатеринбурга, на месте меняют гранитную брусчатку, чтобы устранить водостой и разрушения после прохода техники 9 мая.
Напомним, работы начались в июне. Ко Дню города успели обновить только одну полосу. Сейчас работы ведут по другую сторону дороги. Параллельно на проспекте Ленина ремонтируют проезжую часть и аллеи от Вайнера до Московской. Там появятся новые фонари, светофоры, скамейки и велопарковки.