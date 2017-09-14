Месторождения камня выставили на торги в Челябинской области
Участки недр могут передать в пользование на 25 лет.
Участки недр могут передать в пользование на 25 лет.
Участки недр, пригодные для добычи строительного камня, гранитов, доломитов и гравия, выставлены на торги в Челябинской области, сообщают в
Один из четырёх лотов, участок
Беловское месторождение строительного камня, Карауловский участок доломитов и
«Потенциальные инвесторы, готовые разрабатывать эти месторождения, есть. В прошлый раз аукционы не состоялись в связи с тем, что ряд заявителей не был допущен к участию
Добавим, что районы, в которых расположены участки, в основном экономически освоены и полностью электрифицированы. Месторождения могут быть предоставлены в пользование сроком на 25 лет. Проведение аукционов запланировано на конец ноября 2017 года.