Месторождения камня выставили на торги в Челябинской области

Участки недр, пригодные для добычи строительного камня, гранитов, доломитов и гравия, выставлены на торги в Челябинской области, сообщают в пресс-службе регионального министерства имущества и природных ресурсов.

Один из четырёх лотов, участок песчано-гравийной смеси Балластный карьер в Нязепетровском районе, выставлен на аукцион впервые. Прогнозные ресурсы на нем оценены в количестве 957 тысяч кубических метров.

Беловское месторождение строительного камня, Карауловский участок доломитов и Южно-Султаевский II участок облицовочного камня выставляют на торги повторно.

«Потенциальные инвесторы, готовые разрабатывать эти месторождения, есть. В прошлый раз аукционы не состоялись в связи с тем, что ряд заявителей не был допущен к участию из-за своих ошибок в оформлении документов», — отметил министр имущества и природных ресурсов региона Алексей Бобраков.