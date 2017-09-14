В Омске отремонтировали 157 дворов

Хорошая погода в Омске позволила подрядчикам ускорить ремонт дворовых территорий, который проводится в рамках федерального проекта формирования комфортной городской среды. По состоянию на 8:00 14 сентября, работы уже закончены на 157 объектах из запланированных 186.

Как уточнили в департаменте городского хозяйства, в Ленинском и Кировском округах отремонтировали по 32 двора, в Советском — 30. В Центральном округа привели в порядок 34 дворовых территорий, в Октябрьском — 29.

Сергей Фролов, исполняющий обязанности мэра:

— Также активно работают экспертные организации, занимающиеся проведением строительного контроля. Свои замечания по качеству высказывают и жители. Их обращения в обязательном порядке рассматриваются специальными рабочими группами, которые созданы во всех окружных администрациях.