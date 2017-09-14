На Среднем Урале — «золотая осень» цен на овощи

Корреспонденты Накануне.RU зашли и в крупные магазины, и в небольшие торговые павильоны с надписью «Овощи-фрукты». Ценники, по словам продавцов, они не меняли как минимум неделю. Действительно — «золотая осень» 2017 года с точки зрения цен. Так, средняя стоимость «мерила овощей» — картошки — в розничной сети весной этого года была около 20 руб. за килограмм. И сейчас держится на прежнем уровне.

Как сообщили Накануне.RU в министерстве агропромышленного комплекса и продовольствия Свердловской области, ценовая политика в сфере оптовой и розничной торговли (за исключением продуктов, отнесенных к категории «социально значимых», таких, например, как хлеб, молоко и некоторые крупы) определяется рынком. Единственное, что может организовать министерство — это проведение различных ярмарок выходного дня. Они, к слову, уже состоялись в Екатеринбурге, Нижнем Тагиле, Каменске-Уральском, Ирбите, Превоуральске.

Но такие ярмарки — единичные случаи проявления заботы со стороны власти по организации продажи даров осени. В остальное время регулятором купли-продажи тех же корнеплодов остается рынок.

Заместитель председателя комитета по аграрной политике, природопользованию и охране окружающей среды Законодательного собрания Свердловской области Елена Трескова пояснила, что этот год был не очень благоприятным для овощеводства, например, урожай картофеля значительно ниже ожидавшегося.

«В остальном показатели по овощам лучше, чем по картофелю, но мы получили не тот урожай, на который рассчитывали, — сказала Накануне.RU депутат. — В прошлом году урожай по овощам был на 30% больше плана, тогда не было таких дождей и холодного лета. Все культуры вызрели в срок. А этот год оказался очень неблагоприятным для овощеводства».

Исключение — тепличные хозяйства Среднего Урала, которые, пользуясь случаем, выставляют максимальные цены на те же огурцы и помидоры, «конкурируя» с привозными овощами не только из азиатских республик, но и дальних стран.

«Морковь, свекла, лук, — по этим культурам садоводы сами видят, что урожай ниже ожидаемого, фермерские (крестьянские) хозяйства тоже ощущают негативное воздействие погоды. Мы находимся в зоне рискованного земледелия, поэтому и цена на овощи, которые наиболее востребованные уральцами, довольно высокая, несмотря на сезонность», — подчеркнула Трескова.

По ее словам, пока жители Среднего Урала обеспечены плодоовощной продукцией лишь на 30%.

Но при этом никто не отменял закон «Об обеспечении продовольственной безопасности Свердловской области». В документе, в частности, декларируется, что состояние экономики региона гарантирует физическую и экономическую доступность для каждого жителя Свердловской области «пищевых продуктов, соответствующих требованиям законодательства Российской Федерации о техническом регулировании, в объемах не меньше рациональных норм потребления пищевых продуктов, необходимых для активного и здорового образа жизни».

«Да, над этим надо работать, и мы делаем серьезные шаги, и в законе о продовольственной безопасности, который мы, депутаты Законодательного собрания, утвердили в 2012 году, стоят критерии — мы должны обеспечивать себя плодоовощной продукцией на 70%, а пока — 30%», — констатировала депутат.

По ее словам, областные законодатели во взаимодействии с профильным министерством региона будут продолжать работу по поддержке фермерских хозяйств, развитию селекционной составляющей, чтобы сорта картофеля, моркови, капусты и других овощных культур приживались в условиях непростого уральского климата.

При этом поддержка сельхозпроизводителей Свердловской области со стороны государства на протяжении последних пяти лет остается на уровне 3 млрд руб., такая сумма планируется и на следующий год.

«В законе о продовольственной безопасности мы [депутаты Заксо] подстраховали селян на случай, когда даже в случае неблагоприятной ситуации, будь то погода или экономические условия, эти средства не подлежат секвестированию», — сказала она.

Руководитель плодоовощного логистического центра Сергей Зайков, который занимается поставками продукции в крупнейшие торговые сети Свердловской области, в беседе с корреспондентом Накануне.RU заявил, что цены на овощи пока держатся на высокой отметке, но вскоре планируется спад.

«Картофель и капуста, томаты и огурцы, например, за последние дни упали [по опту] где-то и на десяток рублей, — отметил эксперт. — А что делается в розничной сети — это отдельный вопрос. С «поля» ту же картошку покупают в среднем за 8,

При этом поддержка сельхозпроизводителей Свердловской области со стороны государства на протяжении последних пяти лет остается на уровне 3 млрд руб., а по какой цене она дойдет до прилавка — другой вопрос. У крупных хозяйств есть свои распределительные центры, через которые они реализуют продукцию. Дальше товар может попасть на оптовую базу, откуда мелкие оптовики развозят продукцию по торговым точкам. Там наценка может составлять от 12 до 16%. А в рознице, уже на прилавке, наценка составит не менее 25%".

Но есть хорошая информация для потребителей.

По словам эксперта, в ближайшее время подешевеет картофель, яблоки, капуста, морковь.