Китайские бизнесмены помогут построить четыре предприятия в Хабаровском крае

Источник: Reuters

Бизнесмены из Хабаровского края заключили с партнерами из Китая соглашения о совместных инвестпроектах. Благодаря этому в ТОР «Хабаровск», Амурском районе и районе имени Лазо должны появиться новые предприятия, сообщает портал «Губерния» со ссылкой на пресс-службу правительства края.

В среду в Хабаровске побывала делегация из провинции Хэйлунцзян. Секретарь провинциальной организации Коммунистической партии Китая Чжан Цинвэй провел встречу с губернатором Вячеславом Шпортом — представители двух регионов обсудили экономическое сотрудничество, в том числе и совместное освоение Большого Уссурийского острова. После этого бизнесмены Хабаровского края и провинции Хэйлунцзян подписали четыре соглашения.

Так, ООО «Азия Лес» и «Торгово-экономическая компания Сунлинь» (Суйфэньхэ) договорились о поставках в Китай пиловочника и пиломатериалов хвойных пород. Сделка оценивается в 26 млн долларов США, объем поставок — 200 тысяч кубометров.

ООО «Фридман Фиш» и «Торгово-экономическая компания Юэ Цзин провинции Хэйлунцзян» собираются создать на площадке «Ракитное» ТОР «Хабаровск» производственный комплекс по выращиванию рыбы. Заявленный объем инвестиций — 2,3 млрд рублей, из них вложения китайского партнера — 1,6 млрд.

ООО «Дальневосточная корпорация органических ресурсов» и «Торгово-экономическая компания Фэнлиньда» (Тунцзян) намерены построить завод гуминовой кислоты на базе месторождения «Гурский» в Амурском районе. Общая стоимость проекта — 1 млрд рублей.