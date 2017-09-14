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08:24 (мск), источник: Губерния онлайн

Китайские бизнесмены помогут построить четыре предприятия в Хабаровском крае

Компании из провинции Хэйлунцзян будут участвовать в строительстве комплекса по выращиванию рыбы, завода гуминовой кислоты, животноводческого предприятия и молокозавода.

Источник: Reuters

Бизнесмены из Хабаровского края заключили с партнерами из Китая соглашения о совместных инвестпроектах. Благодаря этому в ТОР «Хабаровск», Амурском районе и районе имени Лазо должны появиться новые предприятия, сообщает портал «Губерния» со ссылкой на пресс-службу правительства края.

В среду в Хабаровске побывала делегация из провинции Хэйлунцзян. Секретарь провинциальной организации Коммунистической партии Китая Чжан Цинвэй провел встречу с губернатором Вячеславом Шпортом — представители двух регионов обсудили экономическое сотрудничество, в том числе и совместное освоение Большого Уссурийского острова. После этого бизнесмены Хабаровского края и провинции Хэйлунцзян подписали четыре соглашения.

Так, ООО «Азия Лес» и «Торгово-экономическая компания Сунлинь» (Суйфэньхэ) договорились о поставках в Китай пиловочника и пиломатериалов хвойных пород. Сделка оценивается в 26 млн долларов США, объем поставок — 200 тысяч кубометров.

ООО «Фридман Фиш» и «Торгово-экономическая компания Юэ Цзин провинции Хэйлунцзян» собираются создать на площадке «Ракитное» ТОР «Хабаровск» производственный комплекс по выращиванию рыбы. Заявленный объем инвестиций — 2,3 млрд рублей, из них вложения китайского партнера — 1,6 млрд.

ООО «Дальневосточная корпорация органических ресурсов» и «Торгово-экономическая компания Фэнлиньда» (Тунцзян) намерены построить завод гуминовой кислоты на базе месторождения «Гурский» в Амурском районе. Общая стоимость проекта — 1 млрд рублей.

Еще одно соглашение подписали ООО «Звезда» (район имени Лазо) и ООО «Фу Юань Цзинь Лян Современное сельское хозяйство» (Фуюань). Речь о создании животноводческого комплекса на пять тысяч коров, строительстве молокозавода (мощность — 35 тонн в сутки), выращивании сои и кормовых культур. Предполагаемый объем инвестиций китайской стороны — 53 млн долларов. Благодаря проекту в оборот введут 66 тысяч гектаров залежных земель.

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