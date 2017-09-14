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08:34 (мск), источник: Kapital.kz

Тенге начал торги с резкого роста

Средневзвешенный курс доллара на утренней сессии Казахстанской фондовой биржи (KASE) 14 сентября 2017 года составил 337,66 тенге.

ЦБ: $ 57.6679   +0.40 € 69.0977   +0.55 ММВБ: $ 57.9550   +0.24 € 68.9000   -0.10

По сравнению с утренней сессией 13 сентября (340,84/$1) нацвалюта к доллару укрепилась на 3,18 тенге. Об этом сообщает корреспондент центра деловой информации Kapital.kz.

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По информации KASE, на торгах долларом США на утренней сессии минимальный курс сложился на уровне 337 тенге за доллар США, максимальный — 338,90 тенге, курс закрытия составил 337,65 тенге за доллар.

Объем торгов по доллару составил 45 млн 900 тыс. долларов. Число сделок по операциям с валютой — 225.

В обменных пунктах Астаны максимальный курс продажи американской валюты 14 сентября на 11:00 составляет 341 тенге, Алматы — 340 тенге.

Официальный курс тенге к доллару США устанавливается по итогам двух сессий Казахстанской фондовой биржи.

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