Тенге начал торги с резкого роста

По сравнению с утренней сессией 13 сентября (340,84/$1) нацвалюта к доллару укрепилась на 3,18 тенге. Об этом сообщает корреспондент центра деловой информации Kapital.kz.

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По информации KASE, на торгах долларом США на утренней сессии минимальный курс сложился на уровне 337 тенге за доллар США, максимальный — 338,90 тенге, курс закрытия составил 337,65 тенге за доллар.

Объем торгов по доллару составил 45 млн 900 тыс. долларов. Число сделок по операциям с валютой — 225.

В обменных пунктах Астаны максимальный курс продажи американской валюты 14 сентября на 11:00 составляет 341 тенге, Алматы — 340 тенге.