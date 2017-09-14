Тенге начал торги с резкого роста
Средневзвешенный курс доллара на утренней сессии Казахстанской фондовой биржи (KASE) 14 сентября 2017 года составил 337,66 тенге.
Средневзвешенный курс доллара на утренней сессии Казахстанской фондовой биржи (KASE) 14 сентября 2017 года составил 337,66 тенге.
По сравнению с утренней сессией 13 сентября (340,84/$1) нацвалюта к доллару укрепилась на 3,18 тенге. Об этом сообщает корреспондент центра деловой информации Kapital.kz.
По информации KASE, на торгах долларом США на утренней сессии минимальный курс сложился на уровне 337 тенге за доллар США, максимальный — 338,90 тенге, курс закрытия составил 337,65 тенге за доллар.
Объем торгов по доллару составил 45 млн 900 тыс. долларов. Число сделок по операциям с валютой — 225.
В обменных пунктах Астаны максимальный курс продажи американской валюты 14 сентября на 11:00 составляет 341 тенге, Алматы — 340 тенге.
Официальный курс тенге к доллару США устанавливается по итогам двух сессий Казахстанской фондовой биржи.