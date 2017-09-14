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08:51 (мск), источник: Восток Медиа

На «горящие» гостинки Владивостока выстроилась очередь из инвесторов

Малосемейки являются небезопасным, но при этом самым ликвидным жильём.

Источник: Восток Медиа

Пожалуй, в каждом городе России существуют свои тёмные пятна и точки концентрации проблем, связанных с жильём. Вот и в Ростове-на-Дону недавно колоссальный пожар охватил сразу 12 жилых домов. По видимому, одно и двухэтажные деревянные постройки в городе с жарким климатом рано или поздно стали бы частью его антропогенного антуража. Однако свои «горячие» точки есть и в Приморье. Для Владивостока таковыми уже много лет являются популярные у студентов-квартиросъёмщиков и молодых семей дома гостиничного типа. В народе — просто гостинки, они же «хихищники», сообщает РИА «Восток-Медиа».

К слову, именно советская инженерная мысль в своё время породила на свет многоквартирные жилые общежития, или, «по-научному», дома гостиничного типа. Позже в народе их так и и стали называть — гостинки. Традиционно конструкция представляет из себя многоэтажное панельное здание (реже — кирпичное). В прежние времена — бум создания гостинок пришёлся на 60−70-е годы — подобные дома строились для работников крупных предприятий и производств, в качестве временного жилья цепочки «общежитие, гостинка, полноценная квартира». Интересно, что гостинка, как самостоятельное название, прижилось, по-видимому, только во Владивостоке. Во всей остальной России это называется «квартира-студия».

А У НАС В КВАРТИРЕ ГАЗ. А У ВАС?

Во Владивостоке гостиничные гетто существуют почти что в каждом районе. Наиболее известные «рассадники тараканов» (так их называют на форумах в сети Интернет приморцы) находятся на улицах Надибаидзе, Некрасовской, Луговой, Добровольского, Окатовой и проспекте Красного Знамени. Именно в этих районах домовладельцы чаще всего предлагают снять «гостиночку», что приводит к быстрой текучке жителей и нестабильной обстановке в контексте криминализации районов.

Если рассмотреть владивостокские гостинки на примере конкретного дома, пусть это будет номер 70 по улице Луговой, в глаза сразу бросаются все ключевые аспекты такого типа жилья: антисанитария, криминогенность вперемешку с маргинальностью и общий, крайне низкий, уровень обслуживания и коммуникаций.

Подъезды в таких домах могут соревноваться с авангардистскими произведениями художников-новаторов, исповедующих энтропию и декаданс в живописи.

Освещение в подъездах гостинок — нередко — лишь недосягаемая мечта для обитателей владивостокского «гетто».

Несмотря на то, что сие творение инженерной мысли находится в ведении управляющей компании, ситуация, по словам жителей, «кардинально не менялась уже лет 25». В Сети обитатели гостинки, большую часть которых составляют не владельцы, а квартиросъёмщики, много и часто критикуют обслуживание и коммуникации в доме. Как правило — безрезультатно.

Почтовые ящики в таких домах — обычно вещь, подходящая лишь для декораций к фильму ужасов.

На входе в подъезд гостинки редко можно увидеть дверь с домофоном или, на худой конец, с кодовым замком.

ИСТОЧНИК ПРОБЛЕМ.

Впрочем, несмотря на то, что, в отличие от пожара в Ростове-на-Дону, гостинки Владивостока являются домами из камня и, пусть ржавого, металла, горят они ничуть не хуже. Только за последние несколько месяцев во Владивостоке произошёл ряд крупных «огненных» происшествий с участием этого малометражного типа жилья.

Так, в начале мая этого года в приморской столице вспыхнул жилой дом на Партизанском проспекте, 28а, расположенный, что интересно, рядом с СИЗО-1. Очагом возгорания стал коридор на втором этаже, загоревшийся по всей длине. Пожар и задымление были столь сильными, что людей приходилось доставать прям из окон — с помощью автолестниц. Таким же образом месяцем ранее спасатели эвакуировали детей и пенсионеров из горящей гостинки номер 24-А по улице Адмирала Юмашева. Этот случай примечателен ещё и тем, что произошёл аккурат в День пожарной охраны.

К слову, корреспонденту РИА «Восток-Медиа» удалось побеседовать с жительницей того самого «горячего» дома на Адмирала Юмашева. Женщина поделилась своими догадками о том, почему в гостинках столь небезопасно, и чем мог быть вызван тот самый пожар.

«Дело в том, что в нашем доме доступ в квартиру происходит через так называемые “предбанники” — сразу несколько дверей в квартиры — за одной запертой дверью. Но из-за того, что в нашем доме, как и в любой гостинке, почти все снимают квартиры, то есть проживающие постоянно меняются, в последнее время дверь всё чаще оставалась открытой. После случившегося сотрудник пожарной охраны нам так и сказал: “Загорелось кресло”. Да, в сенях стояло кресло», — рассказала корреспонденту агентства жительница дома Анна Валеева.

Она добавила, что основной причиной всех бед, связанных с безопасностью и комфортом в гостинках, является тот факт, что больше половины жильцов — квартиросъёмщики. Постоянно сменяющиеся обитатели дома редко организуются и добиваются хорошего обслуживания для своего жилища. Они вряд ли выйдут на субботник. Да и о том, чтобы защищать интересы дома в каком-нибудь ТСЖ, постоянным обитателям «хихишников» приходится только мечтать.

Пожары не являются единственной аурой, окружающей дома гостиничного типа. Совсем недавно агентство писало о том, как из окон злополучных «гостинок» сбрасывают тыквы, вазы, тарелки с борщом и прочий хлам — прямо на автомобили приморцев. Как оказалось, водители, припарковавшиеся у таких «гетто», постоянно сталкиваются с хамством оконных мусорщиков, не желающих избавляться от отходов более традиционным путём. И это несмотря на то, что практически в любом подобном доме есть мусоропровод. В разные годы из гостинок столицы Приморья на автомобили падали даже плазменные телевизоры, причиняя серьёзные повреждения. Стоит отметить, что оставлять автомобили под окнами домов вообще рискованная затея. Никто не знает, в какой момент у какого-нибудь местного жителя «сорвёт крышу». Например, в «гостинках» на улице Надибаидзе уже давно живёт неадекватный персонаж, который периодически выламывает окна в своей квартире и начинает швыряться оттуда вещами.

КРУГОВОРОТ ГОСТИНОК В ПРИМОРЬЕ.

Несмотря на зловещий антураж и репутацию неблагоприятного рассадника преступности и «неадеквата», в риэлторской среде гостинки являются одним из самых ликвидных и востребованных товаров. Парадоксальная популярность этих «тёмных лошадок» на рынке недвижимости Владивостока, считают риелторы, объясняется тем фактом, что гостинки востребованы как среди людей с низким достатком, так и в кругу «сливок общества».

«Занимаясь несколько лет различными квартирами, от 14-метровых гостинок до шестикомнатных квартир площадью в 150 квадратных метров, могу с уверенностью сказать — чем квартира дешевле, тем больше на неё спроса. Нетрудно догадаться, что во Владивостоке гостинки — невероятно популярный вид недвижимости. Причём они пользуются огромным спросом как у людей малоимущих, так и у обладателей тугих кошельков», — рассказал корреспонденту РИА «Восток-Медиа» брокер агентства недвижимости «Титул ДВ» Дмитрий Бордюг.

Первым действительно нужен хотя бы небольшой клочок своей территории, личного пространства. Для вторых это способ инвестирования денег. Когда мужчина продавал 14-метровую гостинку на Луговой, 81, он поразился, что на столь малую площадь (да и состояние жилья — так себе) будет такой ажиотаж.

Некоторые покупатели, по словам риелтора, просто нарасхват и без разбору приобретают сразу несколько гостинок.

«Одна женщина, приобретая такую квартиру, сказала, что это уже четвёртая малометражка в её коллекции. Она даже не помнила точные номера квартир, но ей, собственно, всё равно. Лишь бы будущие арендаторы платили вовремя. Так делают многие во Владивостоке — заработали денег, купили гостинку и сдают её, получая стабильный пассивный доход. На заработанные — ещё гостинку. И так по кругу», — добавил Дмитрий Бордюг.

Таким образом, круговорот гостинок является одним из способов взаимовыгодного сосуществования квартиросъёмщиков всех мастей и их арендодателей. Учитывая колоссальный «ценник» на недвижимость во Владивостоке, это вполне закономерно становится выгодным вложением денежных средств для тех, у кого они есть. Несмотря на очевидные недостатки, гостинки стали частью решения квартирного вопроса — как для жителей Владивостока, так и для его гостей. Пожарной безопасностью никто особо себя не обременяет. Впрочем, для того, чтобы выяснить некоторые другие аспекты — в контексте безопасности и быта гостинок — редакция агентства направила официальный запрос в приморский Роспотребнадзор.

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