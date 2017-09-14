Место для строительства третьего моста через Каму выберут в этом году

На сегодняшний день остались четыре варианта. Первый — мост с выходом на площадь Гайдара, предполагающий соединение с ул. Строителей и транспортно-пересадочным узлом Пермь II. Второй вариант расположения — в створе ул. Крисанова, третий — с выходом в долину реки Егошихи, четвертый — в створе ул. Смирнова в Мотовилихе.



Разработка комплексной программы транспортного развития начнется в 2018 году.