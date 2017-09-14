Место для строительства третьего моста через Каму выберут в этом году
Рабочая группа рассмотрела девять вариантов расположения нового моста и сейчас выбирает среди четырех оставшихся.
Рабочая группа рассмотрела девять вариантов расположения нового моста и сейчас выбирает среди четырех оставшихся.
В конце 2017 года в Перми определятся с местом расположения третьего моста через Каму, сообщает Business class.
На сегодняшний день остались четыре варианта. Первый — мост с выходом на площадь Гайдара, предполагающий соединение с ул. Строителей и
Разработка комплексной программы транспортного развития начнется в 2018 году.