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08:43 (мск), источник: Коммерсантъ

Долги по зарплате в Прикамье уменьшились на 7%

Задолженность по заработной плате в Пермском крае по состоянию на 1 сентября 2017 года составила 7 млн руб., и снизилась по сравнению с прошлым месяцем на 7,3%.

По данным Пермьстата, наибольший объем просроченной задолженности по заработной плате приходился на организации обрабатывающих производств (89,5% от общей суммы задолженности).

Численность работников, перед которыми организации имеют просроченную задолженность по заработной плате, составила 639 человек. Каждому из них работодатель должен в среднем по 11 тыс. руб.

Просроченную задолженность по заработной плате имели организации двух муниципальных образований края. Наибольшая сумма задолженности сложилась по городу Кунгуру.

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