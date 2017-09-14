Долги по зарплате в Прикамье уменьшились на 7%

Долги по зарплате в Прикамье уменьшились на 7%

Задолженность по заработной плате в Пермском крае по состоянию на 1 сентября 2017 года составила 7 млн руб., и снизилась по сравнению с прошлым месяцем на 7,3%.