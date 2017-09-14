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09:03 (мск), источник: ИА УралИнформБюро

Налоговики насчитали 22 000 миллионеров на Среднем Урале

Миллиардеров семеро.

Источник: УралИнформБюро

Свердловская область за последний год потеряла одного миллиардера. Вместе с тем выросло число уральцев, зарабатывающих до 10 миллионов рублей в год.

Как рассказали «Уралинформбюро» в УФНС по региону, по итогам семи месяцев 2017 года налоговики насчитали в области 7 человек, чей годовой доход превысил 1 миллиард рублей. В прошлом году таковых было 8 человек.

За этот же период количество жителей Среднего Урала с доходами свыше 1 миллиона рублей выросло на 14% — до 22 000 человек. На столько же увеличилось число уральцев с доходом до 10 миллионов рублей (до 21 000 человек).

Также за семь месяцев текущего года о доходах в размере от 10 до 100 миллионов рублей заявили 705 человек. От 100 миллионов до полумиллиарда рублей заработали 89 свердловчан. От 500 миллионов до 1 миллиарда рублей задекларировали 11 человек.

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