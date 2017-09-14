Налоговики насчитали 22 000 миллионеров на Среднем Урале

Источник: УралИнформБюро

Свердловская область за последний год потеряла одного миллиардера. Вместе с тем выросло число уральцев, зарабатывающих до 10 миллионов рублей в год.

Как рассказали «Уралинформбюро» в УФНС по региону, по итогам семи месяцев 2017 года налоговики насчитали в области 7 человек, чей годовой доход превысил 1 миллиард рублей. В прошлом году таковых было 8 человек.

За этот же период количество жителей Среднего Урала с доходами свыше 1 миллиона рублей выросло на 14% — до 22 000 человек. На столько же увеличилось число уральцев с доходом до 10 миллионов рублей (до 21 000 человек).