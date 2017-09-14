Отопление в Омске дадут 25 сентября
Исполняющий обязанности мэра города Сергей Фролов заявил, что до старта осталось уладить незначительные формальности.
Исполняющий обязанности мэра города Сергей Фролов заявил, что до старта осталось уладить незначительные формальности.
Исполняющий обязанности мэра Омска Сергей Фролов провел совещание с участием ресурсоснабжающих организаций и управляющих компаний на предмет готовности к отопительному сезону.
Как доложили представители компаний, предоставляющие услуги ЖКХ, паспорта готовности получили более 6 100 многоквартирных жилых домов. Также уже готовы к отопительному сезону детсады, школы, спортивные объекты и учреждения культуры.
Отремонтированы оборудование и тепловые сети, подготовлены сети газо- и водоснабжения, а также канализация.
При этом Ленинский и Кировский округа досрочно получили паспорта полной готовности к зиме. Некоторые формальности остались в оформлении документов в Центральном, Октябрьском и Советском округах.
Между тем исполняющий обязанности мэра Омска Сергей Фролов назвал дату старта отопительного сезона.
Сергей Фролов, исполняющий обязанности мэра Омска:
— Город на 100% готов к периоду максимума нагрузок. Проделана большая работа, результатом которой должна стать надежность и безаварийность коммунального комплекса Омска зимой. Дата начала отопительного сезона будет определена с учетом погодных условий. Думаю, что это будет 25 — 28 сентября. Однако если будет необходимо, дадим тепло раньше, в первую очередь, в школы, больницы, детские сады.
Отметим, что сейчас управление Ростехнадзора по Омской области завершает плановые проверки энергоснабжающих и теплосетевых организаций.