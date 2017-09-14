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09:00 (мск), источник: Om1.ru

Отопление в Омске дадут 25 сентября

Исполняющий обязанности мэра города Сергей Фролов заявил, что до старта осталось уладить незначительные формальности.

Источник: РИА "Новости"

Исполняющий обязанности мэра Омска Сергей Фролов провел совещание с участием ресурсоснабжающих организаций и управляющих компаний на предмет готовности к отопительному сезону.

Как доложили представители компаний, предоставляющие услуги ЖКХ, паспорта готовности получили более 6 100 многоквартирных жилых домов. Также уже готовы к отопительному сезону детсады, школы, спортивные объекты и учреждения культуры.

Отремонтированы оборудование и тепловые сети, подготовлены сети газо- и водоснабжения, а также канализация.

При этом Ленинский и Кировский округа досрочно получили паспорта полной готовности к зиме. Некоторые формальности остались в оформлении документов в Центральном, Октябрьском и Советском округах.

Между тем исполняющий обязанности мэра Омска Сергей Фролов назвал дату старта отопительного сезона.

Сергей Фролов, исполняющий обязанности мэра Омска:

— Город на 100% готов к периоду максимума нагрузок. Проделана большая работа, результатом которой должна стать надежность и безаварийность коммунального комплекса Омска зимой. Дата начала отопительного сезона будет определена с учетом погодных условий. Думаю, что это будет 25 — 28 сентября. Однако если будет необходимо, дадим тепло раньше, в первую очередь, в школы, больницы, детские сады.

Отметим, что сейчас управление Ростехнадзора по Омской области завершает плановые проверки энергоснабжающих и теплосетевых организаций.

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