В Омске дорожную разметку будут наносить до конца сентября
Омские дороги будут делать безопасней до конца первого осеннего месяца.
Омские дороги будут делать безопасней до конца первого осеннего месяца.
Из планируемых 66 дорожных знаков в Омске установили уже 62. Вблизи детских образовательных учреждений появится 30 светофоров, для них уже установлено 60 стоек. Работы по нанесению разметки продолжаются на улицах Думской, Масленникова, 7-й Северной и Интернациональной.
Специалисты департамента транспорта следят за тем, чтобы муниципальные контракты выполнялись в срок. Работы в рамках договоров должны завершиться до 30 сентября.