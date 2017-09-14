В Омске дорожную разметку будут наносить до конца сентября

Из планируемых 66 дорожных знаков в Омске установили уже 62. Вблизи детских образовательных учреждений появится 30 светофоров, для них уже установлено 60 стоек. Работы по нанесению разметки продолжаются на улицах Думской, Масленникова, 7-й Северной и Интернациональной.