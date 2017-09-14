Бюджет края пополнился 20 млн рублей за аренду месторождения базальта
Участие в аукционе приняли два заявителя.
Участие в аукционе приняли два заявителя.
Бюджет Красноярского края пополнился 20 млн рублей в итогам аукциона на право использования участков недр местного значения, рассказали в министерстве экологии и рационального природопользования.
Местное значение имеют месторождения общераспространенных полезных ископаемых, таких как строительный камень (базальт), песок, щебень и гравий.
На аукционе было представлено месторождение строительного камня (базальт). Этот вид полезных ископаемых используется для строительства дорог, инфраструктурных объектов. Месторождение располагается на территории города Норильска.
Участие в аукционе приняли два заявителя. По результатам торгов сумма вырученных средств составила 20 млн рублей.
Всего с начала года минэкологии провело 39 аукционов, выдав 45 лицензий на освоение недр на общую сумму свыше 24 млн рублей. Каждое месторождение проходит процедуру согласования в Министерстве обороны РФ, а также в департаменте по недропользованию по