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12:04 (мск), источник: Сибирское агентство новостей - Красноярск

Бюджет края пополнился 20 млн рублей за аренду месторождения базальта

Участие в аукционе приняли два заявителя.

Бюджет Красноярского края пополнился 20 млн рублей в итогам аукциона на право использования участков недр местного значения, рассказали в министерстве экологии и рационального природопользования.

Местное значение имеют месторождения общераспространенных полезных ископаемых, таких как строительный камень (базальт), песок, щебень и гравий.

На аукционе было представлено месторождение строительного камня (базальт). Этот вид полезных ископаемых используется для строительства дорог, инфраструктурных объектов. Месторождение располагается на территории города Норильска.

Участие в аукционе приняли два заявителя. По результатам торгов сумма вырученных средств составила 20 млн рублей.

Всего с начала года минэкологии провело 39 аукционов, выдав 45 лицензий на освоение недр на общую сумму свыше 24 млн рублей. Каждое месторождение проходит процедуру согласования в Министерстве обороны РФ, а также в департаменте по недропользованию по Центрально-Сибирскому округу.

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