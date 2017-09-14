Бюджет края пополнился 20 млн рублей за аренду месторождения базальта

Бюджет Красноярского края пополнился 20 млн рублей в итогам аукциона на право использования участков недр местного значения, рассказали в министерстве экологии и рационального природопользования.

На аукционе было представлено месторождение строительного камня (базальт). Этот вид полезных ископаемых используется для строительства дорог, инфраструктурных объектов. Месторождение располагается на территории города Норильска.