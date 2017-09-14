Власти Новосибирска продолжат перекрывать улицу Ленина зимой

В период межсезонья и распутицы проект по превращению ул. Ленина в пешеходную будет приостановлен. Но к новогодним праздникам практика перекрытия для автомобилей одной из главных улиц города будет продолжена, сообщил сегодня мэр Новосибирска Анатолий Локоть.

«Планируем вернуться к реализации проекта уже в зимние каникулы. Какие там будут подходы, я пока не готов говорить, потому что это находится в стадии разработки», — сообщил градоначальник.

В целом Анатолий Локоть считает положительным опыт перекрытия ул. Ленина по выходным дням. При этом, по его словам, городские власти видят недостатки проекта и будут работать над их устранением. Среди прочего мэр отметил большое количество мусора, шум, нехватку туалетов и вопросы обеспечения безопасности горожан в темное время суток. Осознают в муниципалитете и системные минусы проекта.

«Одна из проблем — это формирование самой ул. Ленина как пешеходной зоны. Сегодня есть предложения по этому поводу. И мы намерены разработать не просто эскизные какие-то проекты, а серьезный проект ул. Ленина, которая бы позволяла использовать ее как пешеходную зону», — заявил Анатолий Локоть.